El malagueño Borja Vivas, campeón de España

Borja Vivas (At. Málaga) logró este sábado en en Nacional de Pista Cubierta de Valencia su mejor marca personal de la temporada, al lanzar el peso hasta los 20,27 metros, lo que le supone lograr su octavo título nacional bajo techo y lograr la mejor marca del año.



La medalla de plata fue para su habitual rival enj las grandes competiciones españolas, Carlos Tobalina (FC Barcelona). El bronce se lo adjudicó el alicantino Alejandro Noguera (Playas de Castellón).





Vivas no pudo conseguir la, que es de una exigente marca de 20.80. "Todo lo que sea pasar de 20 metros está muy bien, es cierto que he tenido muy buenas sensaciones. Me quedo no sé si con la espinita de haber podido lanzar algo más, pero muy feliz la verdad por la medalla de oro en este campeonato", comentó el lanzador de peso costasoleño.