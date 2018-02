Marbella: nuevo asalto por el liderato

Hoy puede ser un buen día para ponerse líder del Grupo IV de Segunda División B. Y el Marbella CF lo tiene en su mano. Porque los blanquillos reciben en la matinal del domingo al Jumilla (12.00 horas), que pelea por salir de los puestos de descenso. Y porque el Cartagena, líder con sólo un punto de ventaja, juega mañana lunes en su visita al filial del Córdoba.

Es decir, que el Municipal de Marbella volverá a ser decisivo hoy en el camino del equipo de Fernando Estévez.

Lo cierto es que puede ser una jornada propicia, ya que los tres rivales marbellíes en zona de ascenso juegan sus enfrentamientos lejos de casa. El Extremadura visita al Granada B y el Real Murcia hace lo propio en Mérida. Lástima que el UD Melilla, quinto clasificado, reciba la visita del colista.

Pero en lo referente al partido de este domingo, el Marbella FC quiere seguir creciendo e ilusionándose. Y ya con la presencia del presidente en el palco, Alexander Grinberg, el equipo malagueño aspira a un partido sin demasiados sobresaltos.

El último encuentro en casa se saldó con una goleada incontestable de los marbellíes por 3-0 sobre el Granada B. Y la jornada pasada, los de Fernando Estévez consiguieron un valioso empate en tierras canarias contra Las Palmas Atlético.

Ahora el objetivo es seguir ganando para soñar con cotas más altas. El técnico, en su comparecencia pública, incidió en la necesidad de llegar a los 46 puntos, aunque en la rueda de prensa apuntó que «mejor llegar a 48 que a 46». Y es que hasta no llegar a ese número de puntos «aquí está prohibido hablar de play off. No miro más allá del Jumilla».

Estévez avisó sobre la fortaleza de un Jumilla que «completó un buen partido en Mérida y en su anterior salida ganó al UCAM. Es un equipo bien armado defensivamente, fuerte en estrategia y con jugadores y un entrenador con experiencia». «Su objetivo al inicio de la temporada era otro y tienen un presupuesto más alto que nosotros», apuntó.

Por todo esto, el técnico del Marbella FC considera que «va a ser un partido de trabajo, ante un equipo que busca salir del descenso y que no nos va a regalar nada. Vamos a tener un partido complicado». En este sentido, añadió que «creo que es el momento de la afición. Estará el presidente en el palco y es una buena manera de hacerle ver que el Marbella es importante para la afición y para los ciudadanos». Además, Estévez incidió en que «el equipo está pidiendo a gritos, y dando argumentos, para que el domingo la afición nos arrope».

El técnico informó que Rioja permanecerá de baja un mes más de lo previsto, pero no quiso buscar excusas y destacó que «tenemos una plantilla larga y competitiva y ahora se abre otras posibilidades».