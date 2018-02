Sabonis: "Soy malagueño"

Domantas Sabonis volvió a brillar con luz propia en el Fin de Semana de las Estrellas de la NBA, celebrado en el Staples Center de Los Ángeles, donde el pívot de los Indiana Pacers jugó el "Rising Stars" junto al equipo mundial, firmado 13 puntos (6/6 en tiros de dos), 11 rebotes y 3 asistencias en sólo 18 minutos en pista.

Domas pasó por sala de prensa y habló en varios idiomas, entre ellos el español, y allí confesó que aunque por su sangre corre sangre lituana y nació en Portland, él se siente "malagueño". "Málaga fue increíble€ La playa, mis compañeros, mis amigos€ Me crié allí y para mí eso es como mi casa. En Málaga me crié, soy malagueño. Tengo muchos amigos allí que me han ayudado a llegar hasta aquí y estoy muy feliz", dijo el jugador que ha vivido la mayor parte de su vida en Torremolinos y que se ha formado como jugador de baloncesto en la cantera del Unicaja.

Sabonis Sabonis comenzó el encuentro entre los jugadores novatos y de segundo año de Estados Unidos contra los de la selección mundial jugando la segunda mitad del primer cuarto. Nada más salir a pista, Sabonis logró un rebote ofensivo, luego llevó el balón hasta el aro y sacó la primera falta de la noche. Terminó el cuarto con cuatro puntos en 2 de 2 en tiros, cuatro rebotes y una asistencia.

Sabonis firmó otra buena actuación para cerrar el segundo cuarto, realizando también un par de mates. Hizo los cuatro tiros en la primera mitad y se marchó al descanso con ocho puntos, ocho rebotes y dos asistencias.

"Desde chico, desde siempre, me he fijado en mi padre. Un tío con su altura que pudiera pasar, botar, tirar€ Lo que es la moda ahora en la NBA lo hacía mi padre hace 20 años. Era increíble", explicó el pequeño de los Sabonis sobre el genial Arvydas Sabonis, el gigante lituano y uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto europeo.

Ya en el tercer cuarto, Sabonis rápidamente cogió otros tres rebotes y anotó una canasta más para obtener su doble doble. Ese registro llegó en un triple desde la esquina izquierda con 2:30 en el electrónico. Con los "jugones" de Sacramento Kings Buddy Hield (el MVP del partido con 29 puntos) y Bogdan Bogdanovic (26 puntos) liderando el camino, el equipo del resto del mundo dominó toda la noche. El equipo internacional, con Sabonis al mando, logró una fácil victoria por 155-124. El base de los Celtics, Jaylen Brown, lideró a los estadounidenses con 35 puntos y 10 rebotes en la derrota.

Sabonis pasó el último cuarto en el banquillo bromeando con Oladipo, su compañero de los Pacers, quien dijo que le ofreció palomitas de maíz en un momento del partido, y junto a los entrenadores de los Pacers, Josh Corbeil y Carl Eaton, que fueron los entrenadores del equipo mundial. Otra exhibición de Sabonis, que ya lleva más de 100 partidos en la NBA y que va a más.