Regino Hernández: "No me imaginaba que mi medalla tendría una repercusión tan grande"

Regino Hernández se muestra feliz por su éxito olímpico en Corea, agradece todas las muestras de apoyo recibidas, desvela que hace cuatro años estuvo a punto de dejar el deporte por la falta de ayudas y anima a todos los niños y jóvenes a practicar el snowboard o cualquier otro deporte de invierno.

Regino Hernández ya está de vuelta en la Costa del Sol. A primera hora de la noche de ayer llegó a Mijas, con su pareja, procedente de Madrid, donde ha estado tres días paseando su flamante medalla de bronce olímpica por los diferentes medios de comunicación de la capital de España. Hernández atendió ayer a La Opinión de Málaga, aseguró que empieza a ser consciente del éxito que ha logrado y afirma sentirse todavía impresionado por la repercusión nacional que ha tenido su medalla olímpica.

Todo el mundo sabe ya en España que Regino Hernández ha ganado una medalla de bronce olímpica en snowboard cross, pero explíquele a los que estén menos familiarizados con este deporte, ¿qué es exactamente el snowboard cross?

El snowboard cross es una bajada por un circuito. Primero es por tiempos, en la que se decide quién se clasifica y quién no para las finales y para ver quién baja con quién en esas ronda de finales. Las finales son bajadas de 4 ó 6 personas con saltos, curvas peraltadas.... Si es de 4, los 2 primeros pasan de ronda y si es de 6, los tres primeros pasan de ronda y los tres últimos quedan eliminados.

¿Es consciente de que ya forma parte de la historia del deporte español?

Sí. La verdad es que sí. Poco a poco me voy dando cuenta. El presidente de la Federación Española que estuvo en Corea con nosotros ya me lo dijo, que ya formaba parte de la historia del deporte de invierno en España. Estoy muy contento de ello.

¿Ceutí, mijeño o las dos cosas?

Las dos cosas. Yo siempre que me preguntan digo que nací en Ceuta, me crié en Mijas y me considero por igual de los dos sitios.

¿Cómo fue esa carrera final que le dio el bronce olímpico?

La verdad que fue muy intensa, sobre todo en el último tramo, en el que ya sabía que la medalla de bronce estaba asegurada. Eso me dio un plus de energía para luchar por la plata, que estuve muy cerca de conseguirla.

¿Está sorprendido de la repercusión en España de su éxito en esta cita olímpica?

La verdad es que sí. Bastante. Sabía que tendría repercusión después de 26 años sin conseguir España una medalla, pero no sabía que tantísimo. La verdad. Llevo 3 días de locos con temas de medios de comunicación.

Cuándo vio el mensaje de felicitación de la Casa Real o de Mariano Rajoy, ¿qué pensó?

Me hizo mucha ilusión. También recibir mensajes de Pau Gasol o Iker Casillas me hicieron mucha ilusión porque son deportistas españoles muy importantes. Me dio mucha alegría que ellos supieran de mi medalla.

De todas las felicitaciones que ha recibido ¿cuál es la que más ilusión le ha hecho?

La de mi familia. Por supuesto. Mi familia es la que más lo sufre, es la que me aguanta día a día, la que me apoya cuando las cosas no salen bien, cuando me lesiono€ Sus felicitaciones son las que más ilusión me hacen.

Tengo entendido que ha hablado con Blanca Fernández Ochoa, la anterior medallista olímpica en unos Juegos de Invierno. ¿Se puede saber de qué hablaron?

Fue en un programa de radio, que nos llamaron a los dos. Me dio la enhorabuena y las gracias por haber hecho esto por el deporte y por España. Me dijo que le hacía mucha ilusión tener un heredero es esto de las medallas olímpicas.

De dónde le viene la afición a la nieve a un chico que vive en la Costa del Sol...

Todo empezó porque mi padre montó hace muchos años una tienda de deportes extremos, sobre todo centrada en surf y snowboard, que al final tuvo que cerrarla. Él empezó a probar el material de nieve que vendía y nos enganchó al mundo de la nieve poco a poco al resto de la familia.

El camino hasta llegar a este bronce ha sido duro: lesiones y pocas ayudas económicas. ¿Alguna vez pensó en tirar la toalla?

Sí. He tenido algún que otro bajón. Justo antes de los Juegos Olímpicos de Sochi tuve un bajón gordo porque ya tenía una edad, quería independizarme y hacer mis cosas y no me era posible principalmente por esa falta de ayuda económica que me hacía tener que vivir el día a día, quitarme de muchas cosas para tener otras... Y ahí empiezas a pensar si es rentable seguir con esto a cambio de renunciar a tantas otras cosas de la vida. Piensas si es mejor seguir, dejarlo, buscar un trabajo... Ese fue el momento más difícil que he tenido y que estuve a punto de dejar el snowboard.

¿Qué les dice a todos esos niños y jóvenes que han descubierto estos días el snowboard cross y tienen ganas de empezar a practicarlo?

Que pongan todas las ganas que puedan, que es un deporte súper bonito, que lo luchen y que si algún día quieren llegar a la elite de la competición deben esforzarse muchísimo porque es un deporte muy difícil, pero que con ganas e ilusión todo el mundo puede llegar a conseguir sus metas.

Termine esta frase, me cortaría la barba si...

...si llega el fin del mundo.