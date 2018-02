Así es el McLaren MCL33, la nueva esperanza de Fernando Alonso

El equipo McLaren de Fórmula 1 ha presentado este viernes su nuevo MCL33, el coche con el que Fernando Alonso quiere volver a pelear por la victoria, gracias a la nueva unidad de potencia suministrada por Renault.





El asturiano y el belga Stoffel Vandoorne volverán a ser los pilotos titulares del equipo británico, que está deseoso de olvidar su pésimo trienio con Honda, en el que hubo muchísimas más luces que sombras, y volver a épocas no tan lejanas en las que luchaba en la zona noble de la parrilla.Como un guiño a ese pasado histórico,en los monoplazas.Más allá de debates estilísticos, lo importante del coche es el, que también seguirá suministrando los motores de otros dos equipos, su propia escudería en la que correrá Carlos Sainz y Red Bull, que la pasada temporada ganó tres carreras porpulsado por la marca del rombo.Tanto Alonso, al que le espera un año muy movido compaginando la F1 con el Mundial de Resistencia, como McLaren tienenpara acabar con sus respectivas sequías. El ovetense no gana una carrera desde el GP España 2013, mientras que la mala racha de su equipo es incluso anterior. Desde el GP Brasil 2012 que ganó Jenson Button no canta un triunfo McLaren, el segundo equipo más laureado de la historia solo por detrás de Ferrari.