Los postes y Diego López frustran al Deportivo y dan un empate al Espanyol

El Deportivo no pudo con el Espanyol en Riazor. Carlos Pardellas

El Deportivo de la Coruña volvió a quedarse sin ver puerta en el tercer partido con Clarence Seedorf a los mandos, en un empate ante el Espanyol (0-0) en el que perdonaron las mejores ocasiones, incluso un penalti que detuvo Diego López, para seguir condenado a unos puestos de descenso que no aleja el cuadro perico.

La jornada 25 de la Liga no trajo el fin de la crisis en Riazor. Son 10 ya sin ganar para los gallegos, en pleno acopio al menos de buenas sensaciones con el técnico holandés, pero incapaz de sumar de tres en tres. Un punto que les iguala con Las Palmas aún en la zona roja y que no sirve al Espanyol para cambiar una gris dinámica, de poco fútbol y siete partidos sin ganar.

Los nervios y la tensión afectaron a la puntería. El Dépor fue más que el Espanyol en una primera parte que pudo dejar un gol por cada error. El cuadro perico tuvo dos despiestes, dos robos locales que dejaron un gran disparo de Fede Cartabia al palo y otro cruzado en exceso por Andone. Mosquera dio criterio a los gallegos mientras que el Espanyol tardó en asomar.

Tras jugar al despiste con Granero, Piatti y Baptistao, una indecisión de Juanfran en banda derecha permitió al argentino poner un centro medido a su delantero, desviado también por poco. Gerard Moreno buscó la guerra solitaria en 45 minutos inofensivos de los catalanes, con un ritmo lento insuficiente para hacer mella en la intensidad local. La condición que parece no se negocia con Seedorf.

El Espanyol no tuvo ni ambición ni recursos en el segundo tramo para cambiar su actuación, encerrado por un Dépor que cuajaba su mejor partido con Seedorf. Del atasco en la reanudación surgió el penalti de Granero a Lucas que el ariete local no supo aprovechar ante Diego López. El meta perico fue el mejor de los suyos, aunque sólo pudo hacer la estatua poco después en el remate al larguero de Andone.

No se vino abajo el Dépor pese a perdonar, pero tampoco logró encontrar la red. Muntari hizo su debut gallego por las molestias de Mosquera y el Espanyol no supo pasar de su campo para intimidar a los de Seedorf, que al menos se marchan de nuevo con la portería a cero. Seguridad defensiva vital, pero al igual que los goles por la salvación que no llegan.