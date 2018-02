Regino, héroe en Mijas

Regino Hernández ha recibido este viernes por la mañana el calor de toda Mijas. Desde el balcón del Ayuntamiento, el medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 ha recibido el cariño de todo su pueblo, con muchísimos niños que han estado junto a Regino. El rider llegó el miércoles por la noche a casa tras volver desde Pekín, cuando atendió a La Opinión en una entrevista exclusiva, y desde entonces no ha dejado de recibir el cariño de su gente y el reconocimiento de todo un país.

En el salón de plenos del Ayuntamiento de Mijas, con el alcalde, Juan Carlos Maldonado, y toda la corporación, Regino ha recibido un merecido homenaje. "Es algo increíble. Aquí es un deporte que poca gente conoce pero ver a los pequeños me ha hecho mucha ilusión. Demostrarle a los niños que un deporte que es raro que se practique en Mijas se ha conseguido una medalla", dijo el rider nacido en Ceuta y criado en Mijas.

Regino llegó el miércoles por la noche a casa, tras varios días en Madrid. "Mi padre me vio un abrazo que casi me desmonta... Mi familia ha sufrido conmigo. Se me pasó por la cabeza dejar el deporte de la nieve. A mi familila seguro que les ha hecho más ilusión que a mí. Me estoy dando cuenta de todo ahora que estoy aquí, me he dado cuenta aquí de la repercusión que ha tenido y que ha sido algo histórico. Cualquier deportista sueña con una medalla en una Olimpiada, me ha costado mi trabajo y el resultado ha merecido la pena. Han sido muchos años a la espalda: lesiones, trabajo físico, en nieve, la familia... Al fin todo ha dado resultado", comentó.

Esto es sólo el principio. Regino será nombrado "Hijo Adoptivo de Mijas" y la Ciudad Deportiva de Las Lagunas también recibirá su nombre, como muestra de respeto a su hazaña.

Sobre la carrera en la que se colgó el bronce, Regino narró que trató de luchar hasta por la presea de plata: "Me di cuenta de que se habían caído y me di cuenta de que el bronce era seguro y me dio fuerzas para luchar por la plata, me dio ese último apoyo para luchar por la plata, pero no pude. En 2022 estarán los Juegos de Pekín y habrá opciones de luchar por las medallas también por equipos así que esto es sólo el principio", remató.