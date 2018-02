Alonso lleva a Greensoboro a hacer historia

El malagueño Francis Alonso sigue haciendo historia y ha llevado a la Universidad de North Carolina Greensboro (UNCG) a cosechar, por segunda temporada consecutiva, el título de la Southern Conference (SoCon), además de firmar una serie de récords para la historia del equipo universitario masculino de baloncesto. El título de conferencia es un hecho honorífico, pero muy valorado en Estados Unidos, ya que es el cuarto título de conferencia en toda la historia para UNCG tras los logrados en 2001-02, 2011-12 y 2016-17.



Este título le permite clasificarse directamente ya para la segunda ronda de los play off finales que arrancarán el próximo sábado entre los mejores de la Southern Conference. Los "Espartanos" jugarán una ronda eliminatoria contra el ganador del cruce entre el octavo clasificado de la liga (The Citadel) y el noveno (VMI). El ganador seguirá jugando ya las semifinales y sólo el campeón de ese todos contra todos final, que se celebra de viernes a lunes en la sede única de Asheville, sellará su pase para el "March Madness", ya contra rivales de toda la nación.



Los "Espartanos" han ganado ocho de los nueve últimos encuentros de la Southern Conference y han asaltado el liderato que durante buena parte del curso ha atesorado East Tennessee State, pero finalmente UNCG ha sido campeón con un récord de 15-3 en la Fase Regular, mientras que ETS se quedó con 14-4 y Furham con 13-5. La victoria de la pasada madrugada ante Samford por 88-75 le dio definitivamente el preciado trofeo al equipo del base-escolta malagueño.



Antes de disputarse esta Fase Regular, todos los equipos juegan encuentros de temporada pero que no llegan a computar para la Liga. En todo este curso 2017-18, Greensboro ha firmado un registro de 24-7. Las 24 victorias representan la segunda mejor marca de todos los tiempos en la historia del programa, solo por detrás de las 25 victorias del equipo del año pasado. Eso sí, UNCG alcanzó este curso los 15 triunfos en la SoCon, superando el récord de la temporada pasada, con 14 victorias.



Alonso ha llevado a más récords a los "Espartanos", que cerraron la temporada regular con un récord de 16-1 en casa, incluyendo una marca de 9-0 en la SoCon. UNCG es el único equipo en el SoCon que queda invicto en casa esta campaña. Las 16 victorias en casa también son un récord del programa, superando la marca de 13 victorias del año pasado.



En el plano personal, el jugador malagueño sigue mejorando y engordando sus sensacionales estadísticas. Francis Alonso ha promediado este curso 16,1 puntos por encuentro, el mejor de su equipo, en éste, el tercer de sus cuatro años de ciclo universitario. Francis ha sido titular en los 31 encuentros que ha jugado su equipo y ha firmado un 41,9% desde la línea de tres puntos (104-248). Además de sus 16,1 puntos ha repartido 2,9 asistencias, 2,3 rebotes y promedia el 88,9% en tiros libres en 29:30 minutos. Es decir, que este curso ha firmado justo 500 puntos y ha metido más de 100 tiros de tres (104). El malagueño quiere seguir haciendo historia. Llegó a ser elegido jugador de la semana en su Conferencia y batió su récord de anotación. La temporada aún no ha acabado. Y quiere seguir.





