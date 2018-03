Hamilton impresiona en Montmeló y Alonso es quinto

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) ha sido el piloto más rápido en la cuarta y última jornada de esta primera semana de entrenamientos oficiales en el Circuit de Barcelona-Catalunya, logrando con un 1:19.333 el mejor crono de hecho de los cuatro días demostrando que el Mercedes sigue siendo el coche a batir.



Pese a que todavía queda una segunda semana, que se abrirá salvo cambios de última hora, el próximo martes y será entonces cuando los equipos ultimarán sus monoplazas, de momento Mercedes parece un paso por delante de Ferrari y el resto de escuderías. Estos cuatro días dejan, eso sí, una gran mejora en McLaren, dudas en Red Bull, Williams o Haas y esperanzas en Renault.



La zona media quizá esté más pareja que el pasado Mundial y algo más cerca de la cabeza, pero en global Mercedes y Ferrari siguen mandando, sobretodo las balas plateadas. Este jueves, Hamilton logró el mejor tiempo y lo hizo con neumáticos medios, dando más valor todavía a su crono dado que los rivales marcaron sus mejores vueltas con gomas más blandas.





Just under 40 mins session and the first winter test remaining. Fernando has completed 28 laps and currently sits P5 on the timesheets. #F1Testing pic.twitter.com/C1eemVHK0j