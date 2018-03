Valverde se queja del árbitro: "Fue un penalti invisible"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha lamentado tras el empate contra la UD Las Palmas (1-1) que se hayan dejado dos puntos por un "penalti invisible" que asegura no entender todavía aunque reconoció que a su equipo le faltó temple y le sobró precipitación, algo que intentarán corregir ante el Atlético de Madrid en la 'final' del domingo en el Camp Nou.

"Ha habido momentos en los que nos hemos precipitado. Nos ha faltado claridad en el último pase y decisión porque se intuía que un pase bien hecho te podía dar el gol. Pero nos ha hecho daño, por un penalti invisible nos han empatado", lamentó en rueda de prensa.

No sólo por haber sido el gol del empate, sino porque ese penalti reforzó al rival, Valverde lamentó la acción pese a no querer hablar directamente de la actuación de Mateu Lahoz. "El penalti es cierto que nos ha afectado. No es una descarga de responsabilidades, porque teníamos que haber creado más ocasiones de gol", matizó.

"En el descanso he hablado con él (Mateu Lahoz) porque había una jugada muy clara para mí, una mano que no ha visto. Tendría que preguntarle qué ha pitado, no lo sabemos todavía. No sabemos quién ha podido hacer el penalti, peor lo debe haber visto claro", reiteró sobre una acción que acabó siendo clave.

Valverde reconoció, eso sí, el buen trabajo defensivo de la UD Las Palmas. "Ellos se han reforzado en su situación de defenderse bien, intentar alguna contra que han tenido. Hemos intentado entrar por ahí pero había menos continuidad en el juego y nos era más difícil", aportó.

"Teníamos mucha ilusión en llevarnos los tres puntos, sabíamos que estaban en situación difícil y queríamos lograrlo. Estábamos cerca del peligro y de hacerles gol, más cargándose ellos de amarillas. Nos hemos ido con el marcador a favor en el primer tiempo pero era bastante corto. Pero hemos conseguido un empate", lamentó.

De todos modos no quiso darle más importancia de la que ya tenía al duelo contra el Atlético. "El partido del domingo era importante y lo sigue siendo, no cambian mucho las circunstancias. Estamos en primera posición, el Atlético segundo, la distancia se ha reducido a 5 puntos y será un partido importante para lo que queda de temporada", manifestó.