El Rincón Fertilidad-Perla Lublin, al borde de la suspensión por las goteras

La ciudad de Málaga está a punto de dar una de las imágenes más lamentables de la historia del deporte reciente. La eliminatoria europea que deben jugar Rincón Fertilidad y MKS Perla Lublin de la Challenge Cup hoy viernes y el próximo domingo está a punto de suspenderse. Responsables del club y el delegado federativo de la Federación Internacional de Balonmano, junto a los árbitros, llevan toda la mañana recorriendo instalaciones deportivas porque todas tienen importantes goteras. Si el problema no se subsana, el Rincón Fertilidad podría ser eliminado directamente, por no cumplir con la normativa y no tener pista para jugar el encuentro. La situación es tan extraordinaria que a esta hora (11.15 horas) está descartado jugar en Málaga y se buscan opciones en la provincia. El pabellón Martín Carpena, solución lógica de entrada, está inhabilitado este fin de semana por estar reservado para acoger la actuación de Les Luthier, lo que ha cerrado las opciones del equipo de forma drástica.

La vergüenza que está a punto de pasar la ciudad de Málaga y, con ella, sus instituciones públicas, tanto Ayuntamiento de Málaga como Junta de Andalucía, es de dimensiones dantescas y extraordinarias. La eliminatoria entre los dos equipos se iba a disputar en un principio en Carranque, pero este jueves, con las lluvias que se están registrando en Málaga, surgieron cinco goteras diferentes. Por lo tanto, se buscó otra alternativa, ya que la vetusta instalación, propiedad de la Junta de Andalucía, sufría graves deficiencias.

El Ayuntamiento de Málaga echó rápidamente un cable y cedió su pista de Ciudad Jardín, donde se va a celebrar el próximo mes de marzo la Copa de la Reina de Balonmano. Sin embargo, Ciudad Jardín ha amanecido mucho peor todavía que Carranque. El ridículo es tal, que se ha tratado de buscar otra opción, pero los pabellones municipales de Málaga sufren, todos sin excepción, goteras: La Mosca y Tiro Pichón también tienen importantes charcos en las pistas.

El encuentro de ida tiene ha de disputarse hoy viernes 2 de marzo a las 20:30 horas, con el equipo polaco actuando como local. La vuelta sería dos días después, el domingo 4 de marzo a las 11:00, siendo en este caso el Rincón Fertilidad Málaga quien ejerza como anfitrión, y estaba previsto que fuera retransmitido por Canal Sur en directo.

La comitiva va en estos momentos de Ciudad Jardín a Carranque, ya que las goteras de ayer han disminuido y sólo hay una en la pista de juego. Y también se ha pensado incluso en el pabellón de la Universidad de Málaga, que también ha mostrado su disposición. Pero la pista de la UMA también tiene goteras que hacen muy complicado que se pueda jugar.

La opción surgida ahora es la de jugar en Torremolinos, que presenta un mejor estado del resto de las pistas municipales de Málaga capital. Sin embargo, tras comprobar la instalación, tampoco se puede jugar allí. La delegación se dirige ahora al pabellón de El Limón, de Alhaurín de la Torre. Esa es la nueva esperanza para el balonmano malagueño y para que toda Málaga no haga un ridículo histórico.