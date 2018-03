El Rincón Fertilidad quiere las ´semis´

Virginia, una de las claves del triunfo, paró un penalti con el reloj a cero, que impidió el empate de las polacas

Un extraordinario Rincón Fertilidad desafió todos los pronósticos previos para plantar cara al poderoso Perla Lublin de Polonia en el partido de ida de una eliminatoria de cuartos de final de la Challenge Cup que se decidirá este domingo, desde las 11 de la mañana, en el mismo escenario, el Pabellón El Limón de Alhaurín de la Torre, con el partido de vuelta.



En un duelo a 120 minutos, lo importante cuando no eres favorito es no perderle la cara nunca al rival. El Rincón Fertilidad es lo que hizo este viernes. Jugó de tú a tú al potente Perla Lublin, fue casi siempre por delante y deja la eliminatoria viva para su desenlace de la matinal dominical, que seguro que no será apto para cardíacos.



En un buen partido en general de las malagueñas, destacar a Virginia Fernández en portería. La guardameta fue un muro del minuto 1 hasta el último segundo, deteniendo un 7 metros con el reloj a cero, que evitó que las polacas equilibraran el marcador al final de esta primera entrega de la serie.



El Rincón Fertilidad demostró ya desde el primer minuto que quería dar la sorpresa. Las malagueñas arrancaron muy fuerte el partido, buscaron con velocidad minimizar la evidente superioridad física de las polacas y se colocaron de salida con un 0-2 que provocó el primer momento de delirio en las gradas del pabellón El Limón.



Virginia comenzó también con su festival en portería, la malagueña paró varios lanzamientos en los primeros minutos y el Rincón Fertilidad, que jugó como visitante este primer partido de la eliminatoria, mantuvo su ventaja de 2, 6-8 en el marcador.



La internacional argentina Macarena Gandulfo fue el principal sustento ofensivo de las malagueñas en el primer tramo. Una y otra vez, «Maqui» rompió con sus lanzamientos la defensa de las polacas. El Perla Lublin sacó partido de su espectacular lanzamiento de 9 metros, lo que le sirvió para alcanzar el descanso con tablas en el marcador, 11-11. Meritorio resultado para un Rincón Fertilidad que jugó en inferioridad los últimos segundos por exclusión de la extremo manchega Nazaret Calzado.



El Perla Lublin se puso por primera vez por delante en el inicio de la segunda parte. El Rincón Fertilidad perdió claridad en su juego de ataque. El 13-11, tras ocho minutos sin marcar gol en el segundo acto, era una amenaza seria. Afortunadamente, el Perla Lublin no aprovechó la ocasión para romper el partido.



Paula García rompió la sequía con un 7 metros tras exclusión de una jugadora rival. Las malagueñas apretaron en defensa y el partido recuperó el equilibrio. Marina puso el 13-13 tras uno de los pocos contraataques de todo el partido. Otro gol de Paula devolvió la delantera a las malagueñas.



Virginia siguió desquiciando a las polacas con paradas inverosímiles. La grada tiró de las suyas, que mediado el segundo tiempo volvían a estar dos goles por delante, 13-15, anotando Emma Boada en inferioridad. El 13-16 de la capitana Sole López de vaselina colocó a las malagueñas con su máxima renta a poco más de 14 minutos del final.

El Perla Lublin tiró de vetaranía y saber estar cuando más contra las cuerdas estaba. Subió su presión en la defensa 6-0 y con un parcial de 3-0 igualó el partido, a 9 del final, 16-16.



El esprint final fue emocionante e intenso, hasta ese desenlace épico, con la parada de Virginia en el 7 metros final.





FICHA

MKS PERLA LUBLIN 18 (11+7) Besen (p), Rola (2), Gega (1), Repelewska (1), Drabik (1), Nocun (3), Achruk (6) siete inicial. Además jugaron Gawlik (ps), Stasiak (-), januchta (-), Nestsiaruk (2), Mihdaliova (-), Skrzyniarz (-), Rosiak (2) y Matuszczyk (-).

RINCÓN FERTILIDAD MÁLAGA 19 (11+8). Fernández (-), López (3), Calzado (-), García (5), Gandulfo (6), Boada (3), Pessoa (1), siete inicial. Además jugaron Fernandes (ps), Marín (ps), Veljkovic (-) Do Nascimento (-), Jabby (-), Martín (1) y Andreu (-).

ÁRBITROS: Michael Harambul y Pavel Blanar, de la R. Checa. Excluyeron por el equipo local a Stasiak, Skrzyniak y Gega y por el conjunto malagueño a Calzado y García (2).

INCIDENCIAS: Encuentro perteneciente a la Ida de los Cuartos de Final de Challenge Cup, celebrado en el Pabellón El Limón ante unos 600 espectadores.