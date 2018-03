"Somos exigentes, pero ascender no era un objetivo inicial y no lo puede ser tampoco ahora"

El técnico granadino promete trabajo para seguir rompiendo barreras en lo que queda de temporada.

Fernando Estévez (Capileira, Granada, 1/6/1978) es el técnico del equipo de moda en el Grupo IV de 2ª B, un Marbella FC que ha estrenado esta semana liderato, tras ganar 0-1 el domingo pasado en Cartagena.

El pasado martes La Opinión de Málaga publicó un reportaje que si titulaba «Marbella FC: Un líder inesperado». ¿Está de acuerdo con esta apreciación?

Si nos atenemos a las quinielas que había al principio de la temporada de los equipos que iban a estar ahí arriba, evidentemente somos un líder inesperado. Si nos atenemos al presupuesto, también. Pero si nos fijamos en el trabajo y en el comportamiento del equipo en el terreno de juego cada fin de semana, no es una sorpresa.

¿Quién es Fernando Estévez?

Soy un enamorado del fútbol. Mi pasión es el fútbol desde que soy pequeño. Recuerdo una de mis primeras imágenes vestido con una equipación del Athletic de Bilbao, con un balón en las manos, que ni sé por qué me regaló mi padre esa equipación. Siempre me ha interesado el deporte en general y sobre todo el fútbol. Todo en mi vida ha girado en torno al fútbol. Hay otros aspectos importantes en mi vida porque Fernando Estévez, además de un enamorado del fútbol, era un chico buen estudiante, que sacaba muy buenas notas y que hice la carrera de Medicina, que compaginé con el fútbol y ahora también trabajando en un dispositivo de Urgencias porque el sueldo de entrenador en Segunda B no permite dedicarse sólo a esto con tres bocas que alimentar. También creo que soy un entrenador bastante formado, no sólo en metodología de entrenamientos, sino también te das cuenta que hay que saber dirigir personas y liderar grupos y por eso me he formado también como coaching deportivo y gestión de personas.

¿Por qué aceptó el pasado verano la oferta del Marbella FC?

En primer lugar, la proximidad geográfica a Granada y en segundo lugar el proyecto que me presentó el director deportivo. Era un proyecto ambicioso, aunque con un presupuesto modesto, pero con ganas y libertad de operar, que era muy atractivo para mí. Es verdad que tenía alguna que otra oferta, pero me parecía que es un sitio que si se hacen bien las cosas podría ser un sitio de proyección para mí.

Ha firmado sólo por un año. Si le ofrecieran ahora mismo renovar, sin esperar a ver qué pasa al final de temporada, ¿renovaría?

Para que yo renueve se tienen que dar ciertas condiciones, que pasan por presentar un proyecto de cara a la próxima temporada. Sin proyecto de cara al año que viene, no hay renovación. Lo tengo claro. Una vez que se sienten las bases y el club determine cuál es su proyecto y si éste sigue siendo ambicioso, que es al final lo que más voy a valorar, entonces Fernando Estévez renovará. Si no se presenta ese proyecto a medio plazo, con posibilidad de crecimiento del club y con margen de maniobra, entonces evidentemente Fernando Estévez no seguirá el año que viene al frente del Marbella FC.

¿Fue difícil el día a día en el vestuario cuando surgieron los problemas judiciales del presidente del club?

Sí. Fue un momento de debilidad interna porque Alexander Gringberg era el que sostenía el proyecto y Alexander en ese momento se cae. Entonces hubo muchas dudas en los jugadores, en el entorno€ También hubo elementos externos que desestabilizaron al equipo, como otros equipos que se interesaron por jugadores nuestros y los tocaron ante ese momento de duda. Fue un momento difícil. En el corto plazo tuvimos que gestionarlo para salir airosos, pero a medio plazo nos ha fortalecido.

¿Cuáles son las claves de este Marbella FC?

En primer lugar la planificación. Tanto el director deportivo Jorge Rodríguez como yo conocemos muy bien la Segunda B y uno llega quizá donde el otro no llega. El conocimiento amplio de la categoría nos hizo seleccionar un determinado perfil de jugador con hambre, con determinación, buscando juventud y veteranía y sobre todo buscando personas por encima de nombres. Nosotros valoramos mucho de los futbolistas su comportamiento profesional, que tengan una vida ordenada. Sabíamos qué futbolistas requeríamos, vimos muchos vídeos, manejamos muchos nombres y creo que hicimos una muy buena selección. El conocimiento nos hizo suplir un poco la ventaja económica que podían tener otros clubes. Otra de las claves es el trabajo. Tenemos una línea de trabajo muy marcada, con futbolistas que creen en esto. El entrenador es la cabeza visible, pero tenemos un cuerpo técnico que es top a nivel de trabajo, con José Mari Isaac, Ramón Rey y Padilla, que son las tres personas fuertes que están conmigo en este proyecto.

Llevan 9 partidos sin perder y 387 minutos sin encajar un gol...

Son números y son objetivos. Dicen lo bien que estamos haciendo las cosas, pero esos números no valen para ganar el siguiente partido. Ojalá seamos capaces de prolongar esta racha.

Usted siempre hablaba de lograr la permanencia y después mirar hacia arriba. Ahora, como líder, ¿cambia el discurso?

No, el discurso no se cambia. Yo tengo claro que a este equipo hay que exigirle desde fuera lo que por presupuesto hay que exigirle. Hay que pedirle la salvación de una manera holgada, que lo hemos conseguido con buena nota. A partir de ahora, todo lo que venga serán objetivos que van a estar por encima de lo previsto y el objetivo a corto plazo es llegar a los 60 puntos que nos garanticen jugar la próxima temporada la Copa del Rey. Nosotros somos los primeros que tenemos una exigencia alta, pero yo personalmente no voy a permitir que desde fuera se nos marque una exigencia que no está de acuerdo al sueldo ni a los objetivos iniciales.

No jugar la fase de ascenso, por lo que usted me dice, ¿tampoco sería un trauma?

Para mí el trauma es que el equipo no compita, que juegue sin intensidad. Eso me preocupa, no a cuántos puntos viene el quinto.

¿Qué espera de la afición en este tramo final de la temporada?

Esperamos que nos ayuden. El club es consciente de eso y está tomando iniciativas como poner entrada única a 3 € para este partido del domingo contra el Real Murcia. El objetivo es llenar el estadio.

¿Tiene la afición licencia para soñar con el ascenso?

Tiene licencia para soñar con sentirse orgullosa de ver a su equipo cada fin de semana. Nosotros lo que prometemos por encima de resultados es trabajo. Este equipo marca la diferencia no solo por lo que corre, sino por lo que transmite. Somos un equipo con alma. Creo que todo el que vaya al Municipal se va a enganchar.