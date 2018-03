El Rincón Fertilidad, a 60 minutos de otro milagro

Abróchense los cinturones que vienen curvas. El Rincón Fertilidad juega esta matinal de domingo (11 horas) el partido más importante de su historia. Por delante, 60 minutos para que las malagueñas, entrenadas por Diego Carrasco, busquen una plaza en las semifinales de la Challenge Cup continental, en el que es el año de su debut en competición europea. Casi nada?

El equipo malagueño quiere seguir rompiendo barreras y dar un nuevo mordisco a la historia superando en el cruce al MKS Perla Lublin de Polonia, favorito antes de empezar el viernes la eliminatoria con el partido de ida y que sigue siéndolo ahora por mucho que las «panteras» costasoleñas dieran la sorpresa el viernes ganando el primer partido por un agónico, fantástico e inolvidable 18-19.

No hay calificativos para describir el partidazo que se marcaron las de Carrasco el viernes en el Pabellón El Limón de Alhaurín de la Torre, única instalación sin goteras que encontró el Rincón Fertilidad en toda Málaga y alrededores para la disputa de esta serie de cuartos de final continental. Fue un partido mágico en el que el Rincón Fertilidad opuso garra, ilusión, fe, actitud y ganas, muchísimas ganas, ante un rival con más presupuesto, muy superior físicamente, con jugadoras mucho más expertas y con una espectacular tradición continental detrás, que no le valió para amedrentar a la jovencísima y descarada plantilla costasoleña.

Tras los primeros 60 minutos de la eliminatoria, la gran noticia es que el Rincón Fertilidad no solo sigue vivo, sino que llega al desenlace del cruce incluso con un golito de ventaja, que vale casi más en lo moral que en lo estrictamente deportivo.

Es muy probable que a estas horas el MKS Perla Lublin esté ya arrepentido de haber acordado jugar los dos partidos de la eliminatoria en Málaga, una práctica habitual en las competiciones europeas del balonmano masculino y femenino, que sirve para abaratar gastos y que en este caso puede resultar decisivo para que el equipo de Málaga dé una gran sorpresa a nivel continental.

Si nos atenemos a lo visto el viernes, nos espera un partido de infarto. Lublin y Rincón Fertilidad (en el primer partido fue el equipo polaco el que ejerció de anfitrión) jugaron un choque de poder a poder en el que la mayor ventaja de las polacas fue de dos goles y la renta más alta de las malagueñas, de tres. Hubo muchísima igualdad y diferencias mínimas, casi siempre a favor de las de Diego Carrasco. Si se repite el guión, el sufrimiento, la emoción y el dramatismo están más que garantizados.

A pesar de todo lo dicho, el MKS Perla Lublin sigue siendo el favorito para alcazar las semifinales. Mucho menos que el viernes a las 20:30 horas, cuando arrancó la primera entrega de la serie, pero favorito al fin y al cabo. El conjunto polaco es un equipazo, con lanzadoras espectaculares de 9 metros, capaz de hacer daño también desde el extremo y que afronta este duelo dominical con la lección aprendida y sabiendo que tiene que ir a tope para darle la vuelta a la eliminatoria.

Pero el Rincón Fertilidad también sabe a qué atenerse. Las jugadoras de Carrasco tienen que tratar de repetir la actitud y la aptitud del partido del viernes. Buscar que el rival juegue incómodo, que no pueda correr, que sufra con la defensa 6-0 de las malagueñas y soñar con un buen día en ataque y desde el 7 metros. El otro día se fallaron 3 penaltis. Este segundo partido la clave puede estar en el 7 metros y ahí no se puede fallar. Lástima que ya no esté en Málaga la montenegrina Katarina Arsenjevic, especialista del equipo en este tipo de lanzamientos.

La portería será hoy otro punto caliente del partido. Virginia Fernández fue decisiva con sus paradas para la victoria en el primer partido. La malagueña desesperó a las polacas sacando balones inverosímiles por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda. Una exhibición que se cerró con el reloj a cero parando un penalti que permitió el triunfo por la mínima. Si Virginia, Diva y Ana, cualquiera de las tres porteras que juegue, repiten una actuación similar, la sorpresa estará mucho más cerca.

Los lanzamientos de Macarena Gandulfo, Emma Boada y Gabi Pessoa, el trabajo en el pivote de la internacional Paula García, el juego en los extremos de Sole López, Maja Veljkovic, Nazaret Calzado y Marina Martín y la aportación desde el banco de Adriana, Jabby y Nuria serán también decisivas para que el milagro se haga realidad.

La cita es a las 11 de la mañana en el Pabellón El Limón, con las cámaras de Canal Sur en directo. Las semifinales esperan en un partido para la historia en el que pase lo que pase ya hay un ganador: el balonmano femenino malagueño y un perdedor: las instituciones malagueñas y sus desfasadas y vetustas instalaciones deportivas.