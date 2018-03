Derrota europea con honor de un grandioso Rincón Fertilidad

Las chicas de Diego Carrasco cierran su primera participación continental como flamantes cuartofinalistas de la Challenge Cup

No pudo ser. El Rincón Fertilidad se despidió ayer de Europa con la cabeza alta y la sensación de haber llegado hasta su límite... y más allá. Un esfuerzo que, desgraciadamente, no fue suficiente para superar al todopoderoso MKS Lublin de Polonia, el peor rival posible que le podía haber tocado en el sorteo de los cuartos de final de esta Challenge Cup, que ayer sí fue mejor, principalmente en la segunda parte, pero que demostró una actitud provocadora y muy poco deportiva, sobre todo desde el banquillo, durante todo el partido.



El equipo polaco demostró ayer su calidad, su veteranía y su candidatura seria a ganar esta competición continental, acabando con la ilusión de un Rincón Fertilidad que, independientemente del resultado final de este emparejamiento, sale muy reforzado de esta participación europea. Y es que a veces, aunque no ganes, también puedes ser campeón. Y las chicas de Diego Carrasco han demostrado estos últimos meses que son unas campeonas. Desde Ana Marín hasta Nuria, pasando por las que juegan más, por las que juegan menos, por las que estaban antes y ya no están o por las que han llegado hace poco y aportan su granito de arena ahora para el crecimiento de un equipo humilde, pero que no para de superar barreras.



Las costasoleñas hicieron algo parecido a un milagro el viernes ganando 18-19 en el primer partido de la eliminatoria. Fue algo tan inesperado como grandioso. Ese triunfo hizo soñar con el milagro, pero el MKS Perla Lublin ayer ejerció de aspirante serio a este título europeo, sobre todo a partir del descanso, y casi ni dio opción a que equipo y afición creyeran en el ansiado pase a semifinales en el tramo final del partido.



Fue un partidazo. Las malagueñas tenían delante un «gigante», pero le echaron descaro y alargaron su ilusión los primeros 30 minutos, (10-9). Tras el paso por los vestuarios, las polacas salieron enrabietadas, tuvieron la suerte de cara en un par de ataques y en un par de defensas y en un abrir y cerrar de ojos sentenciaron la eliminatoria, 13-18.



Hubo cambio defensivo por parte de Diego Carrasco, con una defensa 5-1, pero era prácticamente imposible reducir distancias, que se mantenían en todo momento en ese margen cómodo para las de Lublin de los 4-5 goles de ventaja.



El partido se convirtió en un quiero y no puedo de las de Diego Carrasco, precipitadas en busca de acortar distancias, con algunas jugadoras muy cansadas tras muchos minutos en pista, tanto el viernes como ayer, al mismo tiempo que las polacas, con el marcador a favor, se crecieron viéndose ya en las semifinales.



Decepción y lágrimas

El partido acabó con decepción y lágrimas a pesar del deber cumplido. Boada, Ana Marín, Veljkovic o Jabby no pudieron reprimir las lágrimas por tener 90 minutos de ventaja en una eliminatoria que se escapó en la media hora final.

La competición europea ya es historia. Por delante, muchos más retos. El mes que viene, la Copa de la Reina de Málaga 2018 y cada fin de semana partidos de Liga en busca de seguir subiendo peldaños en la clasificación.

Por cierto, mención especial a la afición del Rincón Fertilidad. El Pabellón El Limón de Alhaurín de la Torre se quedó ayer pequeño ante la expectación generada para este choque de vuelta de los cuartos de final de la Challenge. Las gradas se llenaron hasta la bandera de un público que apoyó de lo lindo, que vibró con cada gol de las jugadoras de Diego Carrasco y que despidió a sus «panteras» con la misma ovación que si hubieran sellado el hipotético pase a semifinales que por juego, actitud e ilusión merecieron tanto o más que su rival polaco.





FICHA



RINCÓN FERTILIDAD MÁLAGA 20 (10+10). Fernandes (-), López (3), Calzado (4), García (2), Gandulfo (2), Boada (6), Pessoa (2), siete inicial. Además jugaron Fernández (ps), Marín (ps), Veljkovic (1) Do Nascimento (-), Jabby (-), Martín (-) y Andreu (-).

MKS PERLA LUBLIN 27 (9+18) Gawlik (p), Rola (6), Gega (4), Repelewska (-), Drabik (4), Nocun (3),Achruk (1) siete inicial. Además jugaron Januchtga (ps), Stasiak (-), Besen (-), Nestsiaruk (3), Mihdaliova (6), Skrzyniarz (-), Rosiak (-) y Matuszczyk (-).



ÁRBITROS: Michael Harambul y Pavel Blanar, de la R. Checa. Excluyeron por el equipo malagueño a García, Pessoa, Do Nascimento, Boada y López y por el conjunto visitante a Repelewska, Nestsiaruk, Achruk y Mihdaliova

INCIDENCIAS: Encuentro perteneciente a la Vuelta de los Cuartos de Final de Challenge Cup, celebrado en el Pabellón El Limón ante unos 600 espectadores.