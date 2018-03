Simeone: "Si le ponemos a Messi la camiseta rojiblanca posiblemente habríamos ganado"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha comentado este domingo tras perder en el Camp Nou (1-0) contra el FC Barcelona con un gol de falta directa de Leo Messi que, si el '10' llevara la camiseta rojiblanco, seguramente habría ganado y ahora estarían a 2 puntos de un Barça al que, en realidad, tienen a 8 puntos.

"Si le quitamos la camiseta a Messi y le ponemos la del Atlético, el Atlético posiblemente habría ganado 1-0. Esto es como en el barrio cuando uno elige al mejor, y el mejor va con ellos, esto es así", manifestó en rueda de prensa.

Simeone comentó que el fútbol es bonito porque puede pasar de todo y, de cara a LaLiga Santander, no dio a su equipo por muerto. "Por nuestro pensamiento siempre creeremos en que podemos acercarnos a este objetivo", señaló.

"No podemos corrernos de una realidad numérica, en 14 años salió 13 veces Madrid o Barcelona, nosotros hicimos posible lo imposible pero no va a ser todos los años. Hay una tendencia y los números son difíciles", matizó al respecto poniendo como ejemplo la Liga ganada en 2014 con un empate, precisamente, en el Camp Nou.

Del partido aseguró que lo que más le gustó fue el segundo tiempo. "Fuimos nosotros. Jugando, insistiendo, buscando alternativas, y no pasa por el sistema. Lo que menos me gustó se lo diré a los jugadores. En la primera parte no pudimos tirar la presión, ser claros en la primera salida, por eso fue mejor la segunda parte", aportó.

"Me voy tranquilo y contento con lo que vi en la segunda parte. Se puede perder así porque esto es fútbol. Si hubiera sido sólo la primera parte sería diferente. Pero son seis años que buscamos seguir mejorando y seguirá así mientras siga aquí", alegó al respecto.

Por otro lado celebró que Ernesto Valverde utilice un 4-4-2 y huya del 4-3-3- típico en el éxito reciente del Barça, demostrando que "hay fútbol" más allá de ese sistema implantado por Johan Cruyff y perfeccionado por Pep Guardiola.

"Me pone contento ver un Barcelona cerrado y fuerte defensivamente, que con el 4-4-2 puede jugar tranquilamente y no crear sólo con el 4-3-3. Lo que está haciendo Valverde me parece maravilloso, se reinventó, potenció los futbolistas extraordinarios que tiene pese a las laida de Neymar. Se puede jugar, no hay un sistema en el fútbol", alabó.