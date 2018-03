El sueño europeo del Rincón Fertilidad llega a su fin

El Rincón Fertilidad ha clausurado su participación en la Challenge Cup tras caer esta mañana (20-27) en la vuelta de los cuartos de final contra el MKS Perla Lublin polaco.



El conjunto malagueño, que llegaba con una renta de un gol tras ganar en la ida 18-19, no ha podido defender esa ventaja ante un equipo superior físicamente. En la cancha de Alhaurín de La Torre, las féminas de Diego Carrasco vendieron cara su piel y batallaron hasta el final, aunque con una derrota que no resta mérito a su gran concurso europeo.



El partido comenzó con máxima igualdad, por los mismos derroteros que la ida y sin grandes ventajas para ninguno de los dos equipos. Al descanso se llegó con un 10-9 igualado con ventaja malagueña, lo que hacía soñar con las semifinales.



Pero en la reanudación las polacas se pusieron el mono de faena y no hicieron rehenes. Superiores, encontraron con facilidad la portería de Virginia, que pese a volver a tener una gran actuación, no pudo frenar el vendaval visitante. El resultado final fue más abultado que lo mostrado sobre el césped, ya que los últimos minutos las féminas malagueñas se dejaron llevar (20-27).



FICHA



RINCÓN FERTILIDAD MÁLAGA 20 (10+10). Fernandes (-), López (3), Calzado (4), García (2), Gandulfo (2), Boada (6), Pessoa (2), siete inicial. Además jugaron Fernández (ps), Marín (ps), Veljkovic (1) Do Nascimento (-), Jabby (-), Martín (-) y Andreu (-).

MKS PERLA LUBLIN 27 (9+18) Gawlik (p), Rola (6), Gega (4), Repelewska (-), Drabik (4), Nocun (3),Achruk (1) siete inicial. Además jugaron Januchtga (ps), Stasiak (-), Besen (-), Nestsiaruk (3), Mihdaliova (6), Skrzyniarz (-), Rosiak (-) y Matuszczyk (-).



ÁRBITROS: Michael Harambul y Pavel Blanar, de la R. Checa. Excluyeron por el equipo malagueño a García, Pessoa, Do Nascimento, Boada y López y por el conjunto visitante a Repelewska, Nestsiaruk, Achruk y Mihdaliova

INCIDENCIAS: Encuentro perteneciente a la Vuelta de los Cuartos de Final de Challenge Cup, celebrado en el Pabellón El Limón ante unos 600 espectadores.