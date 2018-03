Zidane: "El mérito es sobre todo de los jugadores"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, destacó el "buen partido" de su plantilla este martes ante el París Saint-Germain (1-2) y aseguró que el mérito de pasar a cuartos de final es "sobre todo de los jugadores" después de "ganar la ida y también la vuelta" al actual campeón de Francia.

"El mérito es sobre todo de los jugadores, hay que felicitarles porque han hecho un muy buen partido desde el principio. Sabíamos que era importante jugar de esta manera y conseguimos ganar en un campo difícil. Ganamos la ida y la vuelta. Podemos estar contentos y satisfechos", valoró el técnico francés.

Preguntado si le costó realizar el once por los 'tocados', el entrenador merengue dijo que es algo que ocurre "siempre". "Sí me costó. Es algo que pasa siempre. Hacer un equipo en el Real Madrid, teniendo todo lo que tengo, es muy difícil. Hoy he elegido estos 11 y nos ha salido bien", manifestó.

"Y también lo hicieron bien los que entraron después. Con Kroos, Isco y Bale. Esto es una cosa de todos, es así y podemos seguir hacia delante gracias al trabajo del grupo. Por eso conseguimos el pase", reiteró Zidane en declaraciones a Atresmedia.

Además, en relación a la suplencia de Bale, de igual manera que en el Santiago Bernabéu, Zidane dijo que él "prefiere jugar", pero va a haber "muchos partidos". "Vamos a seguir con lo que estamos haciendo porque yo tengo que pensar en todos los jugadores. Miro por eso, por el grupo. Sé que no ha jugado la ida ni la vuelta, pero va a jugar. Es muy importante para nosotros y esto no va a cambiar", comentó sobre el galés.

Por último, preguntado por las aspiraciones del club, que busca la tercera 'Champions' consecutiva, Zidane dijo que "de momento" está "contentos" con el pase. "Nos vamos con la eliminatoria y estamos satisfehos por ello. Ahora vamos a seguir porque ya vuelve la Liga", finalizó el francés.

Mientras, el defensa del Real Madrid Sergio Ramos declaró, tras la victoria (1-2) que el Parque de los Príncipes ha sido "un buen escenario" para reivindicar al cuadro blanco en su competición "favorita".

"La verdad es que estoy muy contento y satisfecho por el trabajo que hemos hecho. Este era un escenario muy bueno para reivindicarnos en nuestra competición preferida. Parece que el Madrid vuelve a recuperar ese estado anímico pero tenemos que mantenerlo, aún no hemos ganado nada", afirmó en declaraciones a Atresmedia.

A pesar de la victoria sin muchos problemas, el zaguero apuntó que no fue fácil doblegar al PSG. "Una eliminatoria así nunca es cómoda aunque aparentemente haya podido ser así para algunas personas. El partido ha tenido mucha intensidad y esfuerzo físico. Tras el primer gol queríamos seguir haciendo daño y después de la expulsión de Marco Verratti controlamos más. Ha sido un partido muy completo, hemos hecho un gran trabajo en grupo y en defensa también hemos estado muy bien", añadió.

Además, el sevillano alabó el gran planteamiento de Zinédine Zidane. "El planteamiento por parte de nuestro entrenador ha sido muy bueno, teníamos muy preparado el sistema. Hemos hecho mucho daño con la presión alta y recuperando balones. Ellos se encerraban bien y de cara a gol hemos estado afortunados", señaló.

En este sentido, Ramos respaldó el once que eligió el técnico galo para afrontar el choque en París. "Para eso hay un técnico, él es el que toma las decisiones y el que conoce quién está mejor para jugar", finalizó el capitán del Real Madrid.