El McLaren de Alonso se para tras una avería

El piloto español Fernando Alonso (McLaren) ha sufrido problemas mecánicos en su MCL33, que se ha detenido después de 47 vueltas a un buen ritmo y siendo por entonces el que más había rodado, lo que supone un nuevo problema para el equipo británico tras lo sucedido el martes con Stoffel Vandoorne.





Fernando's clocked 33 laps on the board so far this morning in the first 90 minutes of on track action. #F1Testing pic.twitter.com/jUwdrnJIlC