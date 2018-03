El Marbella FC examina su buen momento en Badajoz

El Marbella FC visita hoy a las 17:00 horas al CD Badajoz en un partido que el técnico del conjunto marbellí, Fernando Estévez, cataloga como «una de las salidas más complicadas» de lo que resta de Liga. El conjunto pacense llega «en una posición cómoda y firmando una gran segunda vuelta», comentó Estévez, quién añadió que «es un equipo muy competitivo y fuerte en casa y vamos a tener un partido en un contexto parecido al del Cartagena».

Por todo ello, Estévez aseguró que «tenemos que rozar nuestra mejor versión para sumar en Badajoz». El tramo final de la competición, los diez últimos partidos arranca con este duelo, pero el entrenador del Marbella insistió en que «no miro el calendario porque no se lo que va a pasar la semana que viene. No me planteo nada más que el partido del Badajoz. Es mi discurso y soy coherente con eso día a día».

Fernando Estévez destacó el gran trabajo que está haciendo el equipo en las últimas semanas, «los chicos están a muy buen nivel, están entrenando a un nivel alto de intensidad y ritmo que llama la atención y todos están preparados para disponer de minutos». Asimismo dijo de su equipo que «lo veo con la cabeza serena y fría. Vimos una buena muestra de lo que puede dar el equipo en situaciones de estrés en el partido de Cartagena y esa es la mayor garantía que podemos tener para afrontar estos diez últimos partidos desde la tranquilidad que da saber a lo que se juega».

Asimismo, el técnico incidió en que el equipo «ha sumado cuatro puntos después de jugar con dos rivales potentes como Cartagena y Murcia y ha seguido mostrándose como es». Estévez añadió que «todo lo que sea sumar de aquí al final de la temporada es importante».

«No podemos creernos que lo vamos a ganar todo, pero si nos parecemos al equipo estas semanas estaremos más cerca de ganar», explicó el entrenador del Marbella, que quiso añadir que «preparamos los partidos para ganar y nuestra afición tiene que tener la tranquilidad y la certeza de que vamos con el deseo de doblegar al Badajoz».