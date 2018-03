Francis Alonso roza la gesta de ganar a Gonzaga en el March Madness

Francis Alonso estuvo a punto de llevar a la UNCGreensboro a la siguiente ronda del March Madness y agrandar un poquito más la historia y el sueño de hadas que está viviendo el campeón de la Southern Conference. En un encuentro de infarto, vibrante, disputado y decidido al final, celebrado este jueves en el Taco Bell Arena de Boise (Idaho, EEUU), UNCG tocó con los dedos el triunfo y estuvo a punto de sorprender a la Universidad de Gonzaga, cuarto favorito del país y actual subcampeón de la NCAA. Pero sus 16 puntos, 2 asistencias y un rebote no fueron suficientes y UNCGreensoboro cayó por un doloroso 64-68.

Los «Espartanos» de Francis Alonso supieron sufrir y esperar su momento. El partido comenzó con mucha igualdad, pero al descanso ya dominaban los «Bulldogs» por 23-32. La Universidad de Gonzaga, con más experiencia y un equipo muy bien trabajado, llegó a ponerse con 36-46. A UNCG le costaba. Y también a Francis, que estuvo muy bien vigilado durante todo el encuentro. El malagueño, que compaginó los puestos de base y de escolta, atrajo la atención de la defensa de los «Zags» para que Dickey y Troy aprovechasen balones por dentro de la zona.

Aguantó su oportunidad para ir a por el partido y empatar el encuentro: 57-57. Las caras y los rostros en el banquillo de la Universidad de Gonzaga y en el público que acudió a Idaho a presenciar el encuentro cambiaron totalmente. De repente, el gran favorito temía seriamente por la victoria. De 48-57 se pasó al empate: 60-60. Francis y sus compañeros ya paladeaban un triunfo histórico porque llegaron a adelantarse en el marcador: 64-62. El partido entró en el último minuto con empate: 64-64. Y Gonzaga se puso por delante: 64-67.



UNCG ya no tenía nada que perder. Smith falló un triple a la carrera, que hizo la corbata y se salió cuando ya se celebraba de nuevo el empate. Pero Gonzaga continuaba fallando tiros libres. Con 64-68, a 7,8 segundos, UNCGreensboro sacó de fondo de forma alocada, mandó un balón al limbo para que los de Mark Few ganaran el choque y pasaran a la siguiente ronda del March Madness. No fue el final soñado, pero Francis Alonso puede marcharse con la cabeza alta. MVP de la Southern Conference y en el March Madness. El próximo curso, en su último año como universitario, aún tiene retos pendientes.