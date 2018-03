El malagueño Alejandro Davidovich logra su primer título como profesional

El prometedor tenista malagueño, Alejandro Davidovich, sigue quemando etapas tras su salto al tenis profesional desde la categoría amateur. Así, ayer consiguió su primer título como tenista profesional tras ganar en Portugal el «Futures» celebrado en el club Quinta do Lago del Algarve al también español Roberto Ortega Olmedo por 5-7, 6-4 y 1-3 (el partido tuvo que ser suspendido).

Con este triunfo, Davidovich confirma su progresión después de haberse proclamado campeón de Wimbledon júnior el pasado verano. Y es que, con esta victoria en pista rápida, el malagueño dará un salto cuantitativo en el ránking ATP, del puesto 477 al 455 del mundo.

«¡Primer titulo profesional! Buena gira de dos semanas en Portugal, haciendo primera semana semifinales y segunda semana campeón en los Futures de Loule y Quinta do Lago. Agradecer a mi equipo y a mi familia por estar a mi lado en todo momento. Es el día del padre y que menos que dedicarle el título a mi padre, él me enseñó a jugar al tenis. Gracias por todos los apoyos que me dáis en cada torneo. ¡Seguimos sumando!», escribió Davidovich en su perfil oficial de instagram, tras el triunfo.

Ahora, el malagueño regresa a su tierra para comenzar a preparar en Puente Romano el Casino Admiral Trophy de Marbella, un torneo de categoría superior (Challenger) y que comienza este sábado y se desarrollará durante la Semana Santa sobre tierra batida.