Alonso: "Mercedes es el gran favorito esta temporada"

El piloto español Fernando Alonso se muestra "optimista" de cara al inicio este fin de semana del Mundial de Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia, donde cree que tendrá "al cien por cien" su MCL33 para buscar "un buen resultado" que les dé motivación para el resto de un año, dejando claro que su equipo "es uno de los que puede batir en un futuro cercano a Mercedes".

"Bueno, creo que deberíamos ser optimistas. Creo que tuvimos algunos problemas de fiabilidad en los test, pero todos están solucionados y el equipo hizo un fantástico trabajo en las últimas dos o tres semanas para tener el coche al cien por cien para Australia", dijo Alonso en una entrevista a la agencia 'Reuters' tras un evento publicitario con 'Chandon', patrocinador de su equipo.

Para el asturiano, "en los puntos y cerca del 'Top 5'" en el circuito de Albert Park sería "lo mejor" que podrían hacer el domingo "para comenzar la temporada". "Necesitamos este buen resultado para motivar al equipo y seguir trabajando para el resto de la temporada", admitió.

El 'top 4' es el objetivo



Además, el bicampeón del mundo tampoco duda que "el 'Top 4' es definitivamente un objetivo" para McLaren. "Sabemos que Mercedes está un poco por delante de todos y que está dominando este deporte en los últimos cuatro años. Son los grandes favoritos para la nueva temporada, y luego tenemos a Red Bull, a Ferrari y, claramente, McLaren debe ser el siguiente equipo en ese orden", advirtió Alonso.

"Está en nuestra mano mejorar y, con suerte, poder batirles muy pronto. Probablemente, McLaren es uno de los equipos que puede hacerlo en un futuro cercano y espero que ese futuro cercano está cerca y que pueda ser incluso este año", deseó el piloto ovetense.

Por otro lado, no considera que Mercedes sea culpable de la F-1 actual no sea tan atractiva. "Es siempre importante tener algo de competición en cualquier deporte. Creo que la competitividad y las peleas cerradas atraerán a más gente y harán más interesante el campeonato, pero no creo que sea problema del dominio de Mercedes. Ellos han hecho un mejor trabajo que los demás en el último par de años porque ellos se lo merecen", sentenció.