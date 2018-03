Las deportistas malagueñas reclaman más atención y presencia en los medios

Dentro del programa «Más deporte, Más mujer» se celebró ayer una mesa redonda con deportistas de elite y la presencia de responsables de medios de comunicación, y el impulso de la Diputación Provincial. Theresa Zabell, doble campeona olímpica; Jorge Vilda, seleccionador nacional de fútbol femenino; Alhambra Nievas, árbitra de rugby; Dana Cervantes, nueve veces campeona de España en salto con pértiga; Paqui Bazalo, medallista en los Juegos Paralímpicos; o la futbolista Adriana Martín hablaron sobre sus experiencias, con la moderación de Cristina Mena y Laura Pérez, y junto a responsables de algunos medios de Málaga.

El presidente de Diputación, Elías Bendodo, explicó que se puede dar «más visibilidad a las mujeres deportistas legislando, pero lo importante es educar y concienciar». Según dijo, el objetivo final del encuentro celebrado en el Hotel Sercotel Málaga, es decir a los medios de Málaga «que dediquen más espacio a informar de esto».

Las deportistas relataron su experiencia. La regatista Theresa Zabell señaló que a ella se le reconocieron los oros en Barcelona'92 y Atlanta'96, siendo la única española en revalidar un título olímpico. «No era fácil entonces y ahora tampoco lo es. Me gusta ser positiva y tenemos que valorar lo que se ha hecho hasta ahora, que es mucho». «Se ha avanzado mucho. Quedan otros terrenos por conquistar, como que haya más técnicas, más árbitras y la batalla de la comunicación», apostilló.

Alhambra Nievas sí que quiso destacar que se vive en una «sociedad machista». «Me siento un bicho raro. No me quejo de la visibilidad de mi carrera y de mi historia. Pero no voy a quedarme en un caso aislado, ya que estamos en una sociedad machista y eso afecta a todos los ámbitos. Yo soy partidaria de que se regule por ley».

Dana Cervantes recordó que fue pionera en un deporte olímpico en el que había pocas mujeres, como es el salto de pértiga. «Vivimos en una sociedad que tiene muchos problemas de igualdad y el deporte no se ha librado. Hay una lucha transversal y hay que cambiar la mirada que se tiene hacia el deporte femenino», detalló la pertiguista.

Paqui Bazalo añadió: «Los paralímpicos existimos cada cuatro años, cuando ganamos un montón de medallas. Gracias a la prensa de mi ciudad pude desarrollar mi carrera deportiva. Pero la igualdad está aún pendiente».

Del acto salió el compromiso de los medios de adherirse al decálogo de buenas prácticas periodísticas en el ámbito del deporte elaborado por el Consejo Superior de Deportes y fue una iniciativa impulsada por la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga y el Servicio de Deporte de la Diputación Provincial de Málaga dentro del programa «Más Deporte, Más Mujer». Su principal objetivo es empoderar a la mujer en el deporte haciendo visible sus logros, aumentando la participación de la mujer en la práctica deportiva en la provincia malagueña y promoviendo un estilo de vida saludable.