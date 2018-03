Gran Premio de Australia: Hamilton, el más rápido en los libres con Alonso octavo

El británico Lewis Hamilton, con Mercedes, realizó este viernes el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, en el circuito de Melbourne. El cuádruple campeón del mundo dominó la sesión al realizar una crono de 1 min 23 seg 93/100.



Hmailton también había sido el más rápido en la primera sesión, con un crono de 1 min 24 seg 26/100e. Bajo el sol y a unos 28 grados de temperatura, quedó por delante de su compañero de equipo finlandés Valteri Bottas.









