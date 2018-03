Zidane, sobre su futuro en el Real Madrid: "Me gustaría seguir"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, habló con claridad sobre su futuro tras tomar la decisión de seguir en el banquillo madridista la próxima temporada y abiertamente reconoció que si depende de él, le "gustaría seguir".

"Me gustaría seguir porque me gusta el fútbol y lo que estoy haciendo. Sé el sitio donde estoy y me gustaría, pero ya se sabe cómo es el fútbol", manifestó en rueda de prensa tras decir que Isco Alarcón seguirá en el Real Madrid junto a él.

"Si depende de mí por supuesto que quiero. Mi idea es continuar lo máximo posible, ya lo he dicho otras veces aunque cada uno lo interpreta de una manera. Es cierto que en el Real Madrid todo depende de los resultados, es un club con mucha exigencia, llevo muchos años aquí y sé cómo funciona, pero hago lo que me gusta dando todo. Tengo ganas de continuar", añadió.



"Isco es del Real Madrid y se va a quedar aquí"

Por otra parte, Zidane ha asegurado que el futuro de Isco Alarcón está en el club madridista y se mostró comprensivo con las palabras de su jugador tras la exhibición que dio con la selección española ante Argentina, cuando reconoció que siente que el seleccionador Julen Lopetegui confía más en él.

"No soy injusto con Isco, lo que dijo cada uno lo interpreta a su manera, pero él dijo claramente que no está contento porque no tiene aquí el mismo protagonismo", aseguró Zidane en respuesta a las declaraciones de Isco.

"Para mí es importante, siempre le he demostrado que es un jugador importante para el equipo y es verdad que quiere jugar más, pero como todos. Luego, estoy yo para elegir un once. Isco es muy importante para mí y lo va a ser siempre, hasta el final. Cada uno interpreta sus palabras pero yo no estoy molesto", añadió.

El tema central de la comparecencia de Zidane fue Isco. El técnico francés acabó siendo contundente ligando su futuro al del jugador. "Isco es del Real Madrid y se va a quedar aquí".

Reconoció Zidane que no ha tratado con Isco sus declaraciones y desde su regreso con la selección solo hablaron de "su molestia" que le impedirá jugar ante la UD Las Palmas.

"Isco no es el problema, lo que está haciendo cada vez que juega, lo puede hacer bien o mal, pero siempre se mata, corre, da todo lo que tiene. No es un problema suyo, el problema es que tengo 25 jugadores y siempre habrá uno con problemas porque juegan once. Estoy contento con él y no hay problema suyo ni mío, estamos juntos, intento mirar siempre por el bien del equipo y los jugadores intentan llevar eso lo mejor posible", afirmó.

"Es un jugador que me gusta. Lo que hace, lo hace bien. Quiero que sigan todos los jugadores, pero no es momento de hablar eso. Estamos últimamente haciéndolo bien tenemos un partido muy complicado y veremos lo que queda de temporada en Liga y Champions", añadió.

Terminó Zidane reconociendo que le encantó el partido que hizo Isco ante Argentina y la exhibición de España en el Wanda Metropolitano. "Contento del partido que hizo, lo vi contento por su actuación. Fue un partido de fútbol impresionante con una España muy grande".



Partido contra Las Palmas

Por otra parte, sobre el partido de este fin de semana, Zidane destacó la dificultad que encontrarán ante un equipo con las necesidades de la UD Las Palmas, no quiso desvelar las rotaciones que hará y afirmó que van "con la máxima ilusión sin pensar en el martes", día en el que se miden al Juventus.

"Después de un parón de selecciones en el que hemos tenido muchos jugadores fuera que, además, jugaron partidos importantes, ahora tenemos que pensar en lo nuestro, en lo que nos toca ya mañana y vamos a ir con la máxima ilusión como siempre, sin pensar en el martes. Aunque tenemos en la cabeza la Juve, para preparar ese partido hay que hacerlo bien mañana", destacó.

Zidane confirmó que Sergio Ramos e Isco Alarcón son bajas por molestias junto a Dani Carvajal sancionado, pero no desveló si dará descanso al portugués Cristiano Ronaldo.

"Isco y Sergio tienen molestias y no pueden viajar con nosotros. El resto se verá mañana. Vamos a ir a hacer un buen partido y los que van a venir van a tener que estar bien y preparar bien el partido porque Las Palmas tiene dificultades en esta Liga y sabemos que pueden hacer un gran partido. El objetivo es seguir con lo que estamos haciendo en Liga, poder alcanzar el segundo puesto y poco a poco. Tenemos que mirar la Liga lo primero", manifestó.

Pese a los problemas que sufre Las Palmas, el técnico madridista auguró un partido duro. "Sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipo que están en una temporada complicada pero que son capaces de hacer un gran partido. Tenemos que estar preparados, entrar fuerte, con intensidad y ritmo, sin pensar en el puesto del rival en la tabla porque en España no existe equipo pequeño".

Por último, después de ver a Gareth Bale marcar goles con Gales, no desveló Zidane si será titular ante la UD Las Palmas o en Liga de Campeones frente al Juventus. "Bale está preparado para jugar, ha jugado dos partidos con su selección y mañana tenemos uno que está listo para jugarlo".