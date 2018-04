Sabonis bate su récord de anotación en la NBA

Domas Sabonis batió esta pasada madrugada su récord anotador en la NBA, ya que transformó 30 puntos en la victoria de su equipo, Indiana Pacers, en la pista de Charlotte Hornets por 117-123. Con Indiana buscando la mejor plaza posible para los play off que se vienen encima de forma inminente, el pívot criado en Málaga y formado en el Unicaja se descubrió jugando su mejor partido en la NBA. Sabonis disputó 38 minutos y firmó 13 de 21 en tiros de campo, más 4 de 4 desde la personal, y capturó 8 rebotes y dio 3 asistencias. Una verdadera exhibición para el pívot, que se midió a los Hornets en los que ahora milita el español Willy Hernangómez, y que firmó 14 puntos y 8 rebotes.

Testigo de excepción de la machada de Sabonis fue su buen amigo Francis Alonso. El malagueño, junto a su hermano Carlos, estuvo en la grada del Spectrum Center, ya que la Universidad de Greensboro está cerca de Charlotte. Francis y Domas jugaron juntos en la cantera del Unicaja y, mientras Domas ya comienza a hacerse un nombre en la NBA, Francis ha roto registros históricos de Greensboro, donde todavía le queda un año más de formación. Los dos se hicieron una foto para inmortalizar el momento.

La temporada del pivot, que hace un mes en el All Star confesó que él es "malagueño", está siendo para enmarar. Cada vez tiene más protagonismo en la histórica franquicia de Indiana y está firmando promedios realmente sobresalientes: 11,7 puntos, 7,7 rebotes y 17,4 de valoración. "Me encanta jugar aquí", dijo Domas Sabonis tras el encuentro y sus 30 puntos, su tope en la NBA. "Ésta es una gran institución. Tenemos un gran grupo de chicos que creen en nuestros sistemas y todos queremos ganar, así que eso ha funcionado", declaró el pívot.

Su entrenador, McMillan, dijo sobre Sabonis que está haciendo "un gran trabajo". "Hace que nuestro ataque sea más rápido, corre bien el campo y ha tomado buenas decisiones", comentó el entrenador. Indiana está con un gran registro de 48 triunfos y 33 derrotas y aún espera seguir mejorando para los play off.