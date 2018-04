Peligroso paso atrás del Amivel

El Rincón Fertilidad Amivel ha sufrido un importante paso atrás este fin de semana. El equipo axárquico de baloncesto en silla de ruedas continúa siendo cuarto en la Liga, pero ya empata con Vigo, al que le tiene ganado el average, a falta de dos jornadas para que finalice la Fase Regular. El equipo malagueño cayó en su visita al Ilunión de Madrid por un contundente 80-40, mientras que el Club Amfiv de Vigo dio la gran sorpresa de la semana ganando al líder, el Amiab Albacete en tierras manchegas por 78-87.

El Amivel se mantiene en la cuarta plaza, con un balance de 9 triunfos y 7 derrotas, por delante del Club Amfiv, con el que iguala con 9-7 y supera gracias a su average particular. El problema es que este fin de semana, el calendario vuelve a medir al equipo de Paco Aguilar con uno de los cocos de la tabla, concretamente con Albacete. A pesar de su inesperado tropiezo de este pasado fin de semana, Albacete sigue siendo el líder de la tabla, igualado con el Ilunion de Madrid, los dos con un récord de 13-3.

El Rincón Fertilidad Amivel recibe al Albacete en el pabellón cubierto de Vélez este sábado a las 18.00 horas, en un encuentro vital para las aspiraciones de los axárquicos, mientras que Vigo recibe al Getafe, que es penúltimo y que luchará en el play off por la permanencia, ya que no puede escalar ningún puesto en la clasificación. A falta de sólo dos jornadas para el final de la Liga, al Amivel se le ha complicado ser cuarto, que da derecho a disputar la Final Four entre los cuatro mejores de la competición que dictaminará quién es el campeón de España en baloncesto en silla de ruedas.