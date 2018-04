"Si el Unicaja me quiere llamar, tengo el teléfono operativo las 24 horas del día"

Es el sexto pasador de toda la ACB, y el mejor español en ese ránking, y muestra su agradecimiento al 'Obra': "Aquí estoy como en casa, mi sentimiento ahora hacia el Obradoiro es idéntico al que tenía al Unicaja cuando era joven y jugaba allí, quiero darlo todo por este proyecto, que siga creciendo".

A sus 25 años, José Pozas Checa (Málaga, 14 de mayo de 1992) comienza a alcanzar su madurez. Capitán del Obradoiro, sexto mejor asistente de la Liga Endesa y mejor español, Pepe no deja de crecer. Su vida está ahora en Santiago, junto a Beatriz, su mujer, fisioterapeuta. Allí le han dado la oportunidad de demostrar quién es y dónde puede llegar. Espera con emoción el duelo ante el Unicaja de hoy. El equipo de casa, en el que se formó y al que también aspira regresar algún día.

La primera pregunta, tras el golpe en la espalda que se dio el domingo con el madridista Ayón, es obligada: ¿Cómo está? ¿Podrá jugar?

Mejor... el otro día no podía andar cuando recibí el golpe. Me costaba doblar la rodilla, y no me podía ni agachar. Decidimos esperar a la segunda parte, pero no podía correr y decidimos que era mejor no arriesgar.

Obradoiro–Unicaja, ¿partido especial para Pepe Pozas?

Sí, como siempre. Es un partido marcado en el calendario.

¿Cómo está Pepe Pozas esta temporada?

Muy bien. Personalmente estoy muy contento de la forma en la que estoy jugando, y con el equipo también. No estamos sufriendo como el año pasado, todavía nos falta mucha temporada y estamos un pelín más tranquilos.

Es usted el sexto mejor asistente de toda la Liga Endesa, con 4,42 asistencias, y el mejor español en esta faceta.

Estoy contento por esto, sí. Estar entre los líderes estadísticos en el «Obra» es importante. Habla también muy bien del equipo, porque al final, para que los jugadores queden liberados y obtengan ventajas, necesito que los jugadores y sobre todo el sistema de juego me ayude.

El Obradoiro estuvo a punto de meterse en la Copa, luego sufrió una mala racha y ahora es decimosegundo: ¿teme que se quede ahí en tierra de nadie, lejos del play off y ya salvado?

Para nosotros salvarnos ya es un título. Y hacerlo con tiempo es importante. Si lo conseguimos cerrar en tres o cuatro jornadas sería fantástico, aunque va a ser muy complicado. Nos gusta siempre luchar hasta final de temporada y hasta el 24 de mayo vamos a luchar por ganar los máximos partidos posibles y por quedar lo más arriba en la tabla. No vamos a relajarnos bajo ningún concepto, porque siempre pasan cosas y hay que estar preparados.

¿Llegó a pensar, en plena vorágine de las Ventanas FIBA, que podría tener un sitio con España?

La verdad es que estaba tranquilo en ese sentido. Hay muy buenos jugadores en esta Liga. Sí es cierto que la primera ventana coincidió con una gran racha del equipo y la gente hablaba de mí. Pero si te soy sincero, veía las opciones y había jugadores que también podían ir. Hay un gran nivel en la Liga que podían suplir las bajas de los que faltaban.

Cuando decidió marcharse a Santiago, ¿pensó alguna vez que iba a ser el capitán del Obradoiro y que iba a formar parte de la historia del club?

Estoy aquí como en casa. Muchas veces lo pienso y el sentimiento hacia el Obradoiro es el mismo que tenía cuando era joven hacia el Unicaja. El club está por encima de todo y quiero que este proyecto siga ascendiendo. Ser algo importante dentro de este equipo es un sueño, porque ellos me lo han dado todo en la ACB y una manera de recompensarles es dar todo lo que tengo.

¿Cómo está viendo, desde la distancia, al Unicaja?

Lo veo muy a menudo. Supuestamente tiene muchas bajas, sin Gio y con Augustine que iba a estar muy mal, cansado, pero han ganado partidos en Euroliga y ahora que la dejan seguro que tendrán más tiempo para dedicar a la ACB. Creo que están haciendo una gran temporada, y ahora es cuando el Unicaja, al igual que sucedió el pasado año, puede coger algo de respiro y prepararse bien para la recta final del play off.

¿Habla a menudo con su amigo Alberto Díaz?

Sí, claro, hablamos bastante. Ellos han tenido que soportar este año muchos viajes y el nivel es muy exigente, no puedes ganar todos los partidos en la ACB jugando en la Euroliga. Ha sido una temporada muy dura, con muchos cambios. Pero Alberto está muy contento, sí.

Lo vi en casa. Tras la expulsión de Omic, con Valencia 14 arriba y con tiros muy claros, pensé que era cuestión de tiempo que alguno les entrara. Pero el Unicaja tuvo mucho orgullo y creo que un Carlos Suárez descomunal, le dio al Unicaja la posibilidad del título.

Pepe Pozas nació en Málaga y se crió en el Unicaja. ¿Le gustaría volver algún día, con todo el respeto al Obradoiro, para jugar de nuevo en el Unicaja?

Tú sabes, y lo sabe todo el mundo,que siempre he dicho que si el Unicaja me quiere llamar sabe que tengo el teléfono operativo las 24 horas del día, y sería fantástico poder algún día volver allí. Pero yo se lo debo todo al Obradoiro, que es el que me ha dado la oportunidad de jugar en la ACB. Me siento muy querido aquí, me han dado la responsabilidad de ser el capitán, confían en mí y no tengo tiempo de pensar en qué puede pasar, sino en centrarme en el Obradoiro.

El Unicaja juega dos y hasta tres partidos por semana y el Obradoiro sólo uno. ¿A quién beneficia más esta doble jornada de ACB?

No he analizado eso que dices. ¡Lo que yo he pensado y me he dicho es que era estupendo no tener que entrenar tanto porque hay partido el miércoles! Lo hacemos sólo un par de veces por temporada. No creo que nuestro nivel de cansancio sea alto. Vamos a tener el mismo descanso, jugamos los dos el domingo por la mañana. Ellos tienen una plantilla larga, están acostumbrados y no van a sufrir.

Su equipo tiene el peor ataque de la ACB, ¿cuál es el problema?

Los números totales no dicen toda la verdad. Hay partidos en los que no nos han entrado los tiros, y estaban bien tirados. Hubo varios partidos que no estuvimos al nivel, y eso lastró esos números. Somos un equipo al que nos gusta defender, y eso va unido luego. A principio de temporada ganamos muchos partidos por menos de 5 puntos porque estamos siempre compitiendo, con tanteos igualados.

¿Cuáles serán las claves del partido de esta noche?

Cerrar el rebote ofensivo suyo, porque es un equipo que rebotea increíble, y vigilar nuestras pérdidas, para evitar así que ellos corran. Ellos tienen una grandísima defensa y son un grandísimo equipo. Y ahora tienen a Nedovic muy entonado, McCallum ha entrado ya en el equipo, Dani hace daño, Adam tiene el 50% en triples€ Cuando se unen dos o tres tienen un montón de armas.

El Obradoiro cuenta con su techo, Artem Pustovyi, mientras que Gio Shermadini sigue de baja. ¿Puede ser un filón para su equipo?

Artem es un jugador muy importante para nosotros y no vamos a cerrarnos ninguna puerta. No tenemos un millón de armas y lo utilizamos mucho. Pero el Unicaja tampoco tenía a Gio contra Olymiacos o Fenerbahce y ganaron.

La última. ¿Quién es el favorito para esta noche?

¿Favorito? Por tablas, presupuesto y por individualidades, el Unicaja. Pero jugamos en la Caldera do Sar, y aquí no se da nada por perdido.