Los Warriors aplastan a los Spurs en el primer partido de los playoffs

Los Warriors de Golden State ganaron en el inicio de los playoffs de la NBA por 113-92 a los Spurs de San Antonio en el primer partido de la eliminatoria de primera ronda de la Conferencia Oeste que disputan al mejor de siete.



A pesar de la ausencia del base estrella Stephen Curry -no jugará en toda la eliminatoria-, los Warriors fueron siempre el mejor equipo en el pista del Oracle Arena, de Oakland, donde el escolta Klay Thompson surgió como el líder del ataque de los actuales campeones de liga al conseguir 27 puntos, con 11 de 13 tiros de campo encestados, incluidos 5 de 6 triples.



El alero Kevin Durant lo apoyó con otros 24 tantos, ocho rebotes, siete asistencias, y dos recuperaciones de balón, que lo dejaron como el jugador más completo de los Warriors que al descanso ya tenían el partido decidido con un parcial de 41-57.



Destacó el veterano pívot JaVale McGee, que salió de titular, en una acertada decisión del entrenador de los Warriors, Steve Kerr, y aportó 15 puntos, con cuatro rebotes y dos tapones.



El ala-pívot Draymont Green volvió a ser también decisivo dentro y fuera de la pintura y lo demostró al quedarse a las puertas de un triple-doble tras conseguir 12 puntos, 11 asistencias, ocho rebotes, recuperar dos balones y poner un tapón.



El mejor del banquillo de los Warriors fue el base Shaun Livingston, que logró 11 puntos, cinco rebotes y dos asistencias en apenas 19 minutos que estuvo en el campo.



Como equipo, los Warriors consiguieron un 54 (44-81) por ciento de acierto en los tiros de campo, y el 46 (10-22) triples, comparados al 40 (32-80) y 41 (9-22), respectivamente, de los Spurs, que fueron barridos bajo el aro del equipo de Golden State al capturar apenas tres rebotes ofensivos por 10 de sus rivales.





Los Warriors, muy superiores en los rebotes

Oklahoma derrota a los Jazz de Ricky Rubio

El partidopara los Warriors y sólo 30 para los Spurs, una demostración clara de la superioridad que tuvieron los actuales campeones de liga en todas las facetas del juego, con la excepción del control del balón, que el equipo californiano cometió 15 pérdidas por 12 del equipo tejano.El ala-pívot reservacon 15 puntos fue el líder del ataque de los Spurs que tuvieron a solo tres jugadores con números de dos dígitos y echaron en falta la ausencia del jugador franquicia el alero Kawhi Leonard.Otro hombre alto y jugador franquicia de los Spurs, el ala-pívot, no tuvo su mejor actuación individual y la aportación de 14 puntos con apenas dos rebotes no le dieron opción a luchar por el triunfo.El base reserva Bryn Forbes, que aportó 14 tantos, con dos rebotes y una asistencia, anotó 4 de 8, incluido un triple de cuatro intentos.El veterano escolta argentino, que salió de reserva, se convirtió en el cuarto máximo encestador de los Spurs al aportar nueve puntos en los 17 minutos que estuvo en la pista.Ginóbili, de 40 años, anotó 3 de 6 tiros de campo, incluidos los dos intentos de triple que hizo, y 1 de 2 desde la línea de personal, además de capturar tres rebotes, repartió una asistencia, recuperó tres balones y perdió otros tres.Mientras que el pívot españolque salió también de reserva, jugó 20 minutos y aportó seis puntos.El jugador de Sant Boi anotó 3 de 5 tiros de campo, capturó cuatro rebotes -dos defensivos-, y perdió dos balones.El segundo partido de la eliminatoria se jugará el próximo lunes en el mismo escenario del Oracle Arena.La combinación del alero, que aportó 36 puntos, y el base, que logró un doble-doble, permitieron a los Thunder de Oklahoma City vencer por 116-108 a los Jazz de Utah en el primer partido de la eliminatoria de playoffs de la Conferencia Oeste.George, que jugó 38 minutos, estableció la mejor marca de la francia al anotar ocho triples de 11 intentos, encestar 13 de 20 tiros de campo, y 2-2 desde la línea de personal, además de capturar siete rebotes.La anterior marca de triples de un jugador de los Thunder en los playoffs había sido de cinco.Junto a George, otros cuatro jugadores tuvieron números de dos dígitos, incluido Westbrook que volvió a ser el jugador completo del equipo al aportar 29 puntos, 13 rebotes --12 defensivos-- y dar ocho asistencias.El alerollegó a los 15 tantos, con siete rebotes, dos asistencias, recuperó tres balones y puso dos tapones, siendo jugador clave en la defensa de los Thunder.El jugador de origen puertorriqueño llegó a los 1.700 puntos en partidos de playoffs y los Thunder anotaron los 17 primeros tiros de personal que hicieron y solo fallaron cuando faltaba un minuto para concluir el partido.Mientras que el pívot neozelandés Steven Adams llegó a los 12 tantos, capturó siete rebotes y dio tres asistencias.El escolta españolse convirtió en el sexto jugador de los Thunder y el que cerró la lista de los cinco de los Thunder que tuvieron números de dos dígitos al aportar 11 tantos.Abrines jugó 21 minutos, y estuvo inspirado en la ofensiva al anotar 4 de 7 tiros de campo, incluidos 3 de 5 triples, capturó dos rebotes, perdió un balón y cometió dos faltas personales.Los Thunder se recuperaron de una desventaja de 4-16 y empataron a 25-25 al concluir el primer cuarto para luego irse al descanso con la ventaja de 54-48 después que George aportó 20 tantos y Westbrook logró otros 14.George anotó su séptimo triple para darle a los Thunder la ventaja parcial de 79-66 y con otra canasta de dos puntos, el equipo de Oklahoma City cerró el tercer cuarto con parcial de 81-72.Abrinesal comienzo del cuarto periodo y permitió a los Thunder incrementar la ventaja al parcial de 92-80, que seria decisivo.El escolta novato Donoval Mitchell con un doble-doble de 27 puntos y 10 rebotes fue el líder de los Jazz, pero tuvo que abandonar el campo en el tercer periodo con molestias en el pie izquierdo, y aunque volvió en el cuarto, se le notó que tenía cierta cojera cuando corría.El pívot francés, y los aleros Joe Ingles y Jae Crowder y el base español Ricky Rubio aportaron 13 tantos cada uno.Rubio jugó 31 minutos como titular pero no tuvo acierto en sus lanzamientos a canasta al anotar 5 de 18 tiros de campo, fallar los tres intentos de triple que hizo, y acertó 3-3 desde la línea de personal.El jugador de El Masnou capturó siete rebotes, repartió cinco asistencias, recuperó cuatro balones, perdió tres, puso un tapón y cometió dos faltas personales en el primer partido de playoffs que disputó desde que llegó hace siete temporadas a la NBA.El segundo partido de la serie se disputará el miércoles en el mismo escenario del Chesapeake Energy Arena, que registró un lleno en las gradas con una asistencia oficial de 18.203 espectadores.