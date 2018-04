El Asisa cae en Córdoba y deberá ganarse su paso a la Final Four en el desempate

No hubo opción. El Asisa Alhaurín de la Torre no pudo certificar en el segundo partido del play off de cuartos de final su pase a la Final Four. Las de Francis Trujillo perdieron en su visita al Adeba de Córdoba por un rotundo 78-61 y ahora deberán jugarse el pase el próximo 6 de mayo en su pista del pabellón Blas Infante de Alhaurín.

El partido fue de claro dominio local. El Asisa, siempre por detrás en el marcador, hizo la goma hasta el esprint final del tercer cuarto (47-42). En ese momento, las tiradoras cordobesas acertaron desde la línea de 6.75 y el partido se rompió de forma definitiva en favor del equipo local.

La buena Fase Regular realizada por el Asisa permite a las malagueñas que el partido de desempate de este play off de cuartos de final sea en Alhaurín, una cita dentro de un par de fines de semana en la que el equipo ganador será el que logre el billete para seguir soñando con el ascenso de categoría.

El Unicaja, por su parte, sí logró el sábado la clasificación, tras fulminar por la vía rápida (2-0) su eliminatortia de cuartos ante el Club Náutico Sevilla, al que derrotó también en su pista por un contundente 52-73.

Las malagueñas entrenadas por Lorena Aranda han demostrado toda la temporada ser un equipo muy compacto y llegarán a la Fina Four como uno de los principales candidatos al triunfo final.

Ya se conoce una de las eliminatorias de esa Final Four, que se celebrará el 12 y el 13 de mayo. El Unicaja se medirá al Conquero de Huelva, un rival al que el equipo de Los Guindos ya ganó los dos encuentros de la primera fase liguera, lo que convierte a las malagueñas en favoritas.

Lo que tampoco se decidió este fin de semana es el hipotético rival del ASISA en semifinales, que saldrá del duelo entre el Agustinos y el Maristas, que también está igualado 1-1 y deberá decidirse en el partido de desempate.