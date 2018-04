"Creo que vamos a estar el domingo en la final de la Copa"

Paula García es una de las voces más autorizadas del vestuario del Rincón Fertilidad. La jugadora internacional con la selección española prepara esta semana, junto a sus compañeras, la histórica cita de la Copa de la Reina de Málaga 2018 que arranca el viernes con los cuartos de final. La pivote de Almuñécar confía en el buen momento del equipo y no descarta incluso estar el domingo luchando por el título.

Ya está aquí la Copa de la Reina. ¿Cómo llega el equipo a esta cita tan importante?

Creo que llegamos en un buen momento. Llevamos varias semanas compitiendo bien y la victoria del sábado pasado contra el Zuazo nos ha dado un chute de moral y de sensaciones positivas para lo que se nos presenta este viernes.

¿Hay un ambiente especial esta semana en el equipo? ¿Nota a sus compañeras con una mayor excitación de lo habitual?

Mas excitadas, no; pero más ilusionadas, sí. Estamos gestionando la semana de una forma diferente y eso se nota. Está toda la gente metida, con mucha ilusión y muchas ganas. Pero yo no hablaría de extramotivación.

Desde que se confirmó en diciembre que la Copa de la Reina de este 2018 iba a ser en Málaga, el equipo inició una cuenta atrás que acaba esta semana. ¿Qué significa para el Rincón Fertilidad jugar esta cita del k.o por primera vez en la historia en Málaga?

Es algo histórico. Una oportunidad muy bonita de jugar en casa, arropados por nuestra afición en un pabellón que ya respondió muy bien en la jornada de Liga que jugamos allí contra el Bera Bera. Es una oportunidad de enseñarle a España el balonmano que jugamos en Málaga y ojalá enganchar a más gente para que nos apoye cada fin de semana.

El actual campeón de Liga espera en el partido de cuartos de final. ¿Qué hay que hacer para ganar al Mecalia Atlético Guardés? ¿Cuáles serán las claves?

La clave es estar concentradas desde el calentamiento. Guardés es un equipo que compite bien, que tiene una plantilla bastante completa y quizás a tienen más experiencia que nosotras. Tenemos que mantener un buen listón defensivo, perder pocos balones y jugar con desparpajo, creyendo en nuestras posibilidades y confiando que somos un equipo que ya ha demostrado que podemos ganarle a cualquiera.

¿Qué les ha dicho Diego Carrasco sobre los cuartos de final?

De momento no nos ha dicho nada diferente. Estamos concentradas en cada entrenamiento a las consignas que nos dice de cara al rival y poco más.

¿Sería un fracaso no estar el sábado en las semifinales?

Yo no lo valoraría como un fracaso. También es cierto que depende de cómo se dé el partido. Tenemos que tener claro que nos ha tocado el actual campeón de Liga, un rival muy complicado, uno de los cruces más difíciles que podía tocarnos. Yo creo que la presión la tienen ellas. Guardés va por encima de nosotras en la clasificación y son las que deberían ganar. Son uno de los equipos favoritos al título. Nosotras estamos haciendo una Liga un tanto irregular, con altibajos, pero estamos demostrando que somos un equipo con nivel y que creo que podríamos estar incluso en puestos más altos de la clasificación. El partido va a estar muy igualado y ojalá seamos nosotras las que pasemos a semifinales. Pero si no ganamos, para mí no sería un fracaso, aunque cuento que vamos a estar el domingo en la final de la Copa de la Reina.

¿Qué supone para el equipo jugar esta Copa en casa?

Jugar en casa significa que jugamos con la afición de cara, con nuestros familiares animándonos. También es cierto que el Guardés tiene la mejor afición de España, pero jugando en Málaga, espero que sea un punto a nuestro favor.

¿Qué espera del público en Ciudad Jardín?

Que nos lleven en volandas como lo hicieron en Alhaurín en la Challenge Cup.

Usted es internacional absoluta con España y le ha tocado jugar partidos muy importantes con la selección. Este duelo ¿es un partido especial?

Sí porque es una nueva oportunidad de hacer historia con este club. Nunca hemos pasado una primera ronda en la Copa. Creo que es una oportunidad excelente para pasar esa barrera.

¿Qué estaría dispuesta a hacer Paula García si el domingo el Rincón Fertilidad ganara la Copa de la Reina?

Hubo una broma que hice con mis compañeras. Les dije que si ganábamos en la pista del Bera Bera haría un baile y lo hice. Si ganamos la Copa prometo repetirlo y mejorarlo. Y lo haré en la pista para que lo vea todo el mundo.