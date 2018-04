Una Copa a pedir de boca

La Copa de la Reina de Balonmano de Málaga 2018 ya es historia. Durante tres días, los ocho mejores equipo del país han vivido en Málaga la pasión de la Copa. Ocho clubes, siete partidos y una campeona. Una competición que ha estado bañada en sorpresas, incluyendo el nombre de las justísimas campeonas, el Mavi Nuevas Tecnologías La Calzada de Gijón. El Rincón Fertilidad ofreció una imagen magnífica. Todo Ciudad Jardín despidió con un largo aplauso de cinco minutos a las malagueñas, que se quedaron en semifinales y brindaron lo mejor de sí mismas.

Esta XXXIX Copa de S.M. la Reina en Málaga ha sido sobresaliente en todos los ámbitos. Ha dejado un gran sabor de boca entres clubes, instituciones y organización. Ya a la finalización de la competición, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, cedió el testigo copero a Amaia del Campo, alcaldesa de Barakaldo, ya que la ciudad de Vizcaya será la que la organice en 2019.

La Copa de Málaga sirvió también para que las futuras jugadoras del país ya muestren qué son capaces de hacer. Mientras que en Ciudad Jardín se ha celebrado la Copa, en Carranque se ha llevado a cabo la II Minicopa, donde las cadetes del Rocasa Gran Canaria levantaron el título ante el Aula Cultural de Valladolid.

El presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, era el domingo el vivo reflejo de la felicidad. La organización había estado a la altura de las circunstancias. Todo había salido a pedir de boca. Esta Copa ha sido un éxito rotundo. El propio Blázquez utilizó su cuenta de Twitter para enviar el siguiente mensaje: «Todavía saboreando la atmósfera que hemos tenido en la Copa de la Reina 2018 y el excepcional trabajo de los voluntarios, de la Federación en Málaga capitaneada por Raúl Romero, la Federación Andaluza al completo y todo el personal del Ayuntamiento de Málaga y del Rincón Fertilidad, y su presidenta Pepa Moreno. Gracias a todos».

Blázquez también habló públicamente y enjuició esta Copa de Málaga. El mandatario felicitó a Málaga porque «la Copa de S. M. la Reina 2018 ha sido un éxito y hemos seguimos avanzando en ofrecer más recursos».

Raúl Romero ha sido el hombre clave en la organización de esta Copa, que llevaba más de seis meses planteada y sobre la que se han vertido muchas horas de trabajo y esfuerzo. Romero es el delegado en Málaga de la Federación Andaluza y el alma máter de esta Copa. «Hemos vivido una gran Copa, hemos estado a un gran nivel», explica Raúl, el encargado de movilizarlo todo. Hasta Málaga han llegado 350 deportistas: ocho equipos profesionales y sus ocho equipos cadetes. La mitad de esos equipos han estado en el hotel Rincón Sol y los otros, en Torrequebrada. Las cadetes se han repartido entre el Elimar de Rincón de la Victoria y el Royal Torremolinos.

La Copa ha atraído a Málaga, además, un buen número de aficionados. El Atlético Guardés movilizó a 100 personas. Y el Bera Bera aprovechó también la disputa del Málaga-Real Sociedad de fútbol y hasta 50 donostiarras bajaron a Málaga. Las cifras de la Copa son muy llamativas, con casi un centenar de voluntarios. 65 provienen del Club Málaga Norte más otra docena de conductores y personal del Área de Deportes del Ayuntamiento que han trabajado en diversos puntos: técnicos, protocolo, mantenimiento, limpieza...

La Copa, en realidad, son dos en una, ya que la Minicopa obliga a dividir esfuerzos, con una competición por la mañana en Carranque y otra por la tarde en Ciudad Jardín. El viernes llegaron a coincidir los dos eventos al mismo tiempo. La productora que se ha encargado de realizar el streaming de todos los partidos y ha dado la señal de televisión a Teledeporte y Canal Sur desplazó a Málaga a otras 25 personas. La gestión de los abonos y de las entradas la realizó el propio Rincón Fertilidad. El aforo de Ciudad Jardín para esta Copa era de 2.585 asientos.

Lógicamente, la organización guardó espacio para las niñas de Minicopa y entradas de protocolo y para la Federación. Se han vendido alrededor de 1.000, cuya recaudación va íntegra para el Rincón Fertilidad. Romero, eso sí, ha «echado de menos muchas caras del balonmano malagueño». «Cuando ha venido la selección hubo una avalancha de peticiones de clubes que, sin embargo, ahora no se ha producido», explica. Y es que Málaga, gracias a su gestión, está a la vanguardia del balonmano. ¿Qué más queda por hacer en el balonmano malagueño?, se le cuestiona a Romero, ya que la selección española masculina estuvo en Málaga en el partido de las estrellas, también la femenina, se celebró el Arena 1000 de balonmano playa y ahora la Copa de la Reina.

«Hay que inaugurar el pabellón del Puerto de la Torre, aunque no sé si yo lo veré. Son muchos años y muchos esfuerzos. Yo no vivo de esto y no puedo dedicarle más tiempo. Es el momento de ir pensando en otros objetivos, especialmente en encauzar mi mundo laboral, porque a mí el balonmano no me aporta casi nada en lo económico», destaca el responsable.

Su gestión es excelsa y esta Copa lo demuestra. La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, explicó ayer a este periódico la gran satisfacción que ha dejado la celebración de la Copa. «Como evento de ciudad ha sido muy positivo, porque se trata de un evento de primer nivel que nos ha posicionado a lo largo de todo el fin de semana como ciudad referente en la promoción del balonmano femenino. La opinión de todos los clubes que nos han visitado ha sido unánime, felicitando a Málaga por la organización. Ha tenido muy buena acogida de público. Lo malo ha sido el dichoso penalti...», explica Pérez de Siles, que lanza un guiño al equipo. «Nuestras campeonas del Rincón Fertilidad jugaron fenomenal, y me sentí muy orgullosa de ellas durante toda la competición».

El diputado Cristóbal Ortega también ofreció su balance a este diario. «Es un evento que se peleó por traer a Málaga, con el impulso de Pepa Moreno, y las administraciones lo hemos apoyado. Ha sido un éxito. El equipo local hizo un gran papel. Nos quedamos con el mal sabor de boca del penalti, pero ha sido una presencia exitosa».

Ortega destacó el premio que se le quiso hacer con esta Copa al Rincón Fertilidad. «El evento, de deporte femenino, merece la pena. Es importante apoyarlo, con una repercusión nacional. Es un reconocimiento al Rincón Fertilidad, un espaldarazo. Está siendo un gran año para ellas y la Copa ha sido un premio para el club».