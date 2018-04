Amivel: 40 años de historia para llegar a una Final Four

Van a cumplirse 40 años de historia para un club que nació tras la irrupción del Club Ademi Málaga para llevar también el baloncesto en silla de ruedas a toda la Axarquía. El Club Deportivo Amivel vio la luz en 1979 y ha crecido de la mano de la Asociación Amivel, un tremendo vertebrador social en toda la comarca, que acerca los problemas del colectivo a la sociedad y que da trabajo a más de medio centenar de personas.

Pronto fue capaz de competir también en las canchas de básket. Paco Aguilar fue su creador y alma máter. El responsable de un proyecto apoyado en la constancia y la dedicación. Un equipo que ha ido creciendo y creciendo, y que abandonó su fama de club ascensor para asentarse desde hace ya casi una década en la División de Honor.

El club ha luchado con uñas y dientes durante el último lustro para mantener la categoría. Y se ha hecho más robusto. Ha organizado con éxito dos Copas del Rey y se ha ido profesionalizando y adaptando a los tiempos. El Amivel adoptó el apellido de Clínicas Rincón y ahora el de Rincón Fertilidad. El apoyo, una vez más, del empresario torreño Manolo Rincón ha sido clave para que el club haya dado un salto de calidad. Y esta temporada ha derribado todos los muros y ha firmado un hito histórico.

El Rincón Fertilidad Amivel ha finalizado cuarto en la Fase Regular de la Liga, sólo por detrás de Amiab Albacete (15/3), CD Ilunion Madrid (14/4) y Bilbao (12/6). Los malagueños han firmado un récord de 10 victorias y 8 derrotas, superando en la agónica y última jornada a Vigo. Y su cuarta plaza le da un billete directo para meterse en la Final Four de 11 y 12 de mayo en Ávila, donde su rival será el campeón de la Fase Regular, el Albacete. Ahora, toca disfrutar.

«Para nosotros esto era impensable hace sólo unos años y estamos muy felices. Albacete ha hecho un equipo para ganarle a Ilunion, el Fundosa ONCE de toda la vida, pero no pudo en la Copa. Nosotros debemos nuestro mejor partido posible para tratar de ganar y llegar a la final», explica Paco Aguilar, el gran protagonista.

Sí que echa de menos el Rincón Fertilidad el apoyo de más colectivos e instituciones. «Cuando los amigos de Bilbao o Albacete me cuentan el apoyo que les dan sus diputaciones, a mí se me caen los palos del sombrajo. Estamos a años luz de eso. De hecho, necesitamos ahora 5.000 euros para poder hacer el viaje a Ávila y no podemos seguir exprimiendo a nuestro Manolo Rincón. Necesitamos esa ayuda», pide Aguilar.

El club ha sabido dar forma a un grupo que tiene media docena de nacionalidades: el mexicano Efraín, el finlandés Leo Pekka, el inglés Ademola Orogbemi o el brasileño Alex Sandos Da Silva. Un ejemplo de convivencia y de superación. Y de mucho talento. Porque el Amivel cuenta con el cuarto máximo anotador de la Liga, el mexicano Efraín Martínez, que promedia 22,5 puntos por partido.

En el Rincón Fertilidad también milita el máximo reboteador de toda categoría, el pívot de Torre del Mar Álvaro Mora. El «Cachorro» coge 11,94 rebotes por encuentro. Nadie llega a esas cifras en toda la Liga. Y también forma parte de la escuadra el torreño Jesús Romero, que es internacional con la selección española y que se colgó la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro.