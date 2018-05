Alonso lidera los ensayos de las 6 Horas de Spa

El español Fernando Alonso, doble campeón mundial de Fórmula uno, situó al Toyota que comparte con el suizo Sebastien Buemi y el japonés Kazuki Nakajima al frente de la tabla de tiempos de la primera sesión de entrenamientos libres para las 6 Horas de Spa, prueba correspondiente al Mundial de Resistencia.



Cuando se cumplían 35 minutos de la sesión de 90, Alonso tomó el volante del TS050 número 8 para relevar a Buemi y estableció el mejor tiempo de todos: 1:58.392. Las 6 Horas de Spa se disputan el próximo sábado, día 5. [Sigue la carrera en directo desde las 13.30 h.]



El registro de Alonso rebajó en una décima el acreditado por su compañero Buemi y superaba en 237 milésimas al marcado por el otro Toyota, el número 7, pilotado por el británico Mike Conway, el japonés Kamui Kobayashi y el argentino José María "Pechito" López.





