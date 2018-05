Clasificación de la primera etapa del Giro de Italia 2018

El holandés Tom Dumoulin (Sunweb) inició con éxito su defensa del Giro de Italia al ganar la cronometrada inaugural, este viernes en Jerusalén, mientras que Chris Froome (Sky), que se cayó horas antes cuando reconocía el recorrido, finalizó en el puesto 21º a 37 segundos (consulta aquí las clasificaciones).



Dumoulin terminó con dos segundos de ventaja sobre el australiano Rohan Dennis (BMC) en un recorrido de 9.7 kilómetros.



"Me sentía bien en los últimos días, ha sido perfecto hoy. Es todo lo que quería: la primera plaza y sacar tiempo a mis adversarios", señaló Dumoulin. "El trazado era perfecto, muy técnico, con muchas curvas", añadió sobre la histórica salida en Jerusalén.







