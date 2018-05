El Marbella quiere ganar hoy al UCAM Murcia para dormir en la primera plaza

El Marbella FC se mide esta tarde al UCAM Murcia (18.00 horas) con el objetivo de ganar en La Condomina, alcanzar los 70 puntos y dormir esta noche como primeros del Grupo IV de Segunda División B, ya que el líder Cartagena (69 puntos) disputa su encuentro liguero mañana domingo. El técnico del Marbella FC, Fernando Estévez, aseguró ayer en rueda de prensa que el objetivo de las últimas semanas es «tratar de ser primeros». «Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para conseguirlo». El campeón del grupo jugará una única eliminatoria por el ascenso que, de ganar, le llevaría directamente a Segunda División. Si pierde, ya deberá disputar dos play off más. «Estamos ante el partido más importante que tenemos para asaltar la primera plaza», insistió el entrenador granadino.

Para lograrlo ha convocado a 18 jugadores: Wilfred, Rico, Carlos Julio, Lolo Pavón, Marcos Ruiz, Alonso, Catena, Peris, Álex Bernal, Javi Moreno, Corpas, Sergio Narváez, Luis Rioja, Añón, Otín, Francis Ferrón, Chus Hevia y Juanfran. Las únicas ausencias son las de Indiano por lesión y la de Ángel y el juvenil Christian por decisión técnica. «Ha sido una semana espectacular de entrenamiento, con todos los jugadores enchufados y vamos a Murcia con garantías de que vamos a competir a buen nivel», incidió Estévez, que añadió: «El equipo se va a dejar el alma para conseguir una victoria». Además apeló al difícil compromiso que afrontará el Cartagena contra una Balona, que juega por no descender, mañana domingo.

El rival marbellí es el UCAM Murcia, que tras no ser capaz de cumplir su objetivo inicial de la temporada, que no era otro que clasificarse para la fase de ascenso a Segunda División, tampoco va a conseguir mantenerse en la quinta o sexta posición, las cuales otorga la posibilidad de disputar la próxima edición de la Copa del Rey. Por tanto, sin nada en juego más que el propio honor, el conjunto universitario disputará las dos últimas jornadas de Liga con la mente en agradar a una afición dolida por la nefasta segunda vuelta de su equipo, aunque con precauciones, ya que el descenso es imposible pisarlo, pero no la plaza de play out, un problema al que no debería de llegar el UCAM.

Los universitarios aún tienen un papel importante que jugar en la temporada, ya que de su actuación hoy dependerá qué equipo concluye el curso en primer puesto, el que da la posibilidad de luchar por ascender a Segunda por la vía rápida. Por tanto, el Marbella, que se juega las castañas con el FC Cartagena en estas dos últimas jornadas, saldrá a por todas ante un UCAM que no se juega casi nada.