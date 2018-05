"Todo el baloncesto malagueño debe estar orgulloso de lo que hemos hecho Unicaja y Alhaurín"

¿Cómo llega su equipo a esta Final Four?

Llegamos muy bien, con muchísima ilusión y con sensaciones muy positivas. Las jugadoras están haciendo muy buen trabajo durante toda la temporada y espero que se vea en estos partidos.

¿Cuál es el objetivo del Unicaja para esta cita del próximo fin de semana en Alhaurín?

Mi único objetivo ahora mismo es solo el Conquero. Ganar ese partido y poder optar a la Fase de Ascenso definitiva. No veo nada más allá del primer partido

Que los dos equipos malagueños de Primera División hayan sido líderes toda la temporada en sus respectivos grupos ¿significa que el baloncesto femenino malagueño atraviesa por un buen estado de salud?

Creo que sí. Tanto Alhaurín como nosotras hemos hecho muy buen trabajo durante toda la temporada y eso se ha demostrado con que ambos equipos hemos sido líderes destacados de nuestros respectivos grupos. Todo el baloncesto malagueño debe estar orgulloso y de enhorabuena porque hay varias canteras que han aportado jugadoras a ambos clubes y eso es un premio para esos otros clubes de Málaga y de la provincia.

¿Qué es lo que más le preocupa de su rival en semifinales?

Estoy más preocupada por nosotras mismas que por el rival. Esta semana no podemos entrenar todas juntas porque las júnior están en el Campeonato de España y eso la verdad es que sí me preocupa un poco. Tengo allí cuatro, aunque Irene Viruel está lesionada y no puede jugar ya hasta la próxima temporada. Por eso me preocupa más cómo lleguemos que el Conquero en sí.

¿Jugar esta Final Four en Alhaurín es una ventaja?

Sí. Para mí, sí. Aunque la pista sea en la que juega sus partidos habitualmente el Asisa, jugar esta Final Four en la provincia es contar con ventaja, sobre todo en ese primer partido. Parece que no, pero no hay que desplazarse, estamos cada una en su casa y eso siempre sienta mejor que tener que madrugar, coger un autobús, comer fuera... Ahorrarse el viaje creo que es bueno para nosotras. Si llega a ser en Huelva, por ejemplo, serían tres horas de autobús que ahora se sustituyen por 20 minutos de Málaga a Alhaurín.

¿Subir a Liga Femenina 2 es un sueño o una realidad posible?

Cuando empezamos la temporada creo que podría ser un sueño, pero llegado este punto y estando en la Final Four es ya una realidad. Se puede decir que es una realidad soñada.

Mójese. ¿Qué dos equipos pasarán esta primera fase camino del ascenso de categoría?

Espero que sean los dos malagueños: Unicaja y Asisa Alhaurín.