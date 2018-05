"Llegamos en buen momento a esta Final Four y con la ilusión de hacerlo bien"

¿Cómo llega su equipo a esta Final Four?

Sin llegar en nuestro mejor momento de la temporada, llegamos en un buen momento y con muchísima ilusión en hacerlo bien.

¿Cuál es el objetivo del Asisa Alhaurín para esta cita del próximo fin de semana?

Lo primordial es intentar ganar el partido de semifinales del sábado delante de nuestra afición para poder jugar la final del domingo.

Que los dos equipos malagueños de Primera División hayan sido líderes toda la temporada en sus respectivos grupos ¿significa que el baloncesto femenino malagueño atraviesa por un buen estado de salud?

Totalmente. Significa que el baloncesto femenino de Málaga atraviesa por un gran momento tanto a nivel de jugadores, de aficionados, de directivos como de entrenadores.

¿Qué es lo que más le preocupa de su rival en semifinales?

La experiencia que tiene el Maristas de Córdoba en jugar Final Four, algo que nuestro equipo no tenemos. También que es un equipo muy completo y, probablemente, el mejor al que nos hemos enfrentado en lo que va de temporada.

¿Jugar esta Final Four en Alhaurín es una ventaja?

Antes del partido de desempate del domingo pasado contra el Adeba de Córdoba te habría dicho que no, pero después de ver el ambiente del domingo pasado que hubo en el pabellón, te digo que es una fortuna para nosotros jugar en casa esta Final Four.

¿Subir a Liga Femenina 2 es un sueño o una realidad posible?

Lo que transmiten desde la directiva es que es una realidad siempre que se pueda lograr deportivamente. Será muy complicado porque creo que estamos los cuatro equipos que hemos llegado a la Final Four a un 25% de posibilidades. Los otros tres equipos clasificados son del otro grupo, lo que quiere decir que tenía más nivel ese grupo que el que hemos jugado nosotros. Luego, la siguiente fase, si es que podemos llegar a ella, son palabras mayores porque los equipos canarios son siempre muy potentes. Pero eso de momento es que no quiero ni pensarlo. Hasta que no acabó el partido contra Adeba del domingo pasado no sabía ni los horarios de esta Final Four porque no quería intoxicarme con nada que no fuera ese partido. Ahora, lo mismo. Solo pienso en esto del próximo fin de semana. Lo otro, si llega, ya lo afrontaremos.

Mójese. ¿Qué dos equipos pasarán esta primera fase camino del ascenso de categoría?

Espero que Asisa Alhaurín sea uno y evidentemente me gustaría que el otro sea el otro equipo malagueño.