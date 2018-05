El Marbella ya piensa en el play off

Con la segunda plaza ya asegurada, su rival, salvo que se dé la carambola con los cartageneros, saldrá de uno de los tres clasificados en cuarta posición en los otros tres grupos, con la vuelta en casa

La derrota 2-1 del Marbella FC el pasado fin de semana en su visita al UCAM de Murcia, unido al empate del Cartagena 0-0 en el campo del Linense, ha dejado al equipo blanquillo casi sin opciones de acabar campeón del Grupo IV de Segunda División B. A falta de la última jornada, los cartageneros suman tres puntos más en la clasificación. Como quiera que el gol average está del lado del Marbella FC, un simple empate del equipo murciano ante el Écija, en su estadio, este próximo domingo, haría ya matemáticamente imposible que el Marbella FC terminara como campeón la Liga Regular.

Así las cosas, el equipo entrenado por Fernando Estévez, empieza a pensar en el play off de ascenso consciente que lo normal es que terminará segundo la Liga -el ahora tercero, Real Murcia, no lo puede alcanzar-, con lo que su primer rival en la lucha por el ascenso será uno de los cuartos clasificados de los otros tres grupos, jugando el primer partido en campo contrario y el segundo en el Municipal marbellí.

En estos momentos, del trío formado por Rápido de Bouzas, Bilbao Athletic y Cornellá saldría el equipo al que enfrentarse. Salvo que se dé esa carambola poco probable con el Cartagena, que permita acabar campeón de grupo, por delante habrá tres eliminatorias para tratar de ascender a la Liga Adelante. Serán seis partidos que se disputarán de fin de semana en fin de semana, hasta final de junio, ya con el Mundial de fútbol de Rusia en pleno apogeo.



Una promoción muy exigente

Son 16 los equipos que entrarán el próximo lunes en el bombo en la sede de la RFEF a partir de las 16.30 horas. Los campeones de cada uno de los cuatro grupos de Segunda B toman el camino más corto ya que entre ellos se hacen dos eliminatorias. Los dos vencedores dan el salto a Segunda División. Los ganadores, seguidamente, disputarán una final para decidir quién se proclama campeón de Segunda B.

Por su parte, los dos que salgan perdedores de esos duelos directos entre los campeones, siguen vivos y tendrán una nueva oportunidad de luchar por el ascenso. De hecho, la pasada campaña subieron los cuatro primeros a la Liga Adelante. Mientras tanto, el resto, los segundos, terceros y cuartos clasificados de cada grupo deben superar tres eliminatorias para dar el salto a la categoría de Plata.

Los segundos se medirán con los cuartos, con el partido de vuelta en el campo del mejor clasificado en la Liga Regular. No se permiten los emparejamientos entre equipos del mismo grupo. Los terceros se enfrentan entre sí, con el encuentro de ida en el campo del club cuya bola haya salido primero del bombo.

En la segunda ronda entrarán los dos campeones que cayeron en la primera eliminatoria y los otros seis equipos que han superado la eliminatoria inicial de los que quedaron en la Liga Regular entre el segundo y el cuarto puesto. Quedarán ocho equipos para dos plazas.

En este segundo sorteo, los campeones deben medirse a los peores clasificados que hayan superado la primera fase, evitando duelos entre escuadras que se vieron las caras en el mismo grupo y con la vuelta en casa del mejor clasificado.

Y en la tercera y definitiva ronda, con cuatro equipos en liza, también prima a los primeros clasificados a la hora de establecer las eliminatorias. Si es posible se evitan los duelos entre equipos que coincidieron en la Liga. Así, el Marbella tendrá seguro la ventaja de jugar el partido de vuelta en casa en las dos primeras eliminatorias y dependerá de con quién se mida en el tercer y último cruce.



El Fabril jugará por el ascenso

El Deportivo, descendido a Segunda División junto a la UD Las Palmas y al Málaga CF, no podría coincidir en esa categoría con su filial, que ha conseguido la plaza para disputar el play off. El Reglamento de la Federación (RFEF) lo impide. De todas formas, el club gallego decidió anteayer que no va a renunciar a jugar dicha liguilla de ascenso porque a su juicio sus futbolistas se lo han ganado en el campo.

Argumentan, que tanto en Primera como en Segunda, la LaLiga no confirma hasta el 30 de junio si los clubes están al corriente de pago con las Administraciones Públicas y AFE. De no estarlo, y ahí está el precedente del Eibar, en el caso del Elche, aparecerían los descensos administrativos. Si un equipo de Primera fuera descendido administrativamente en junio, el Deportivo podría recuperar su plaza en la élite. Solo en ese caso, su filial, si disputara los play off y los acabara con éxito, podría ascender a la división de plata.

Una complicada carambola, pero no imposible. De esta forma, se podría dar el caso de que, si en la última jornada, alcanzan el primer puesto el que caiga en el sorteo con el Fabril ya estaría ascendido el mismo lunes. Luego, si pasa la segunda ronda, en la tercera, ocurriría lo mismo.