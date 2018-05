Chaves se corona en el Etna y Yates es el nuevo líder

El colombiano Esteban Chaves, ganador de etapa en el Etna, y su compañero británico Simon Yates, nuevo 'maglia' rosa, dieron este jueves al Mitchelton Scott una tarde de gloria en la cima del volcán, donde los favoritos libraron la primera batalla con final en alto del Giro de Italia.



Chaves, que arrancó entre los fugados a 5 kilómetros de meta, recibió la visita de Yates, que dejó el grupo de favoritos con un potente ataque, y entre ambos se dieron un homenaje a 1.700 metros de altitud, donde entraron juntos para obtener el premio doble para la formación australiana.



La exhibición de la sexta etapa disputada entre Caltanissetta y el Etna, con un recorrido de 159 kilómetros, se concretó con el doblete de los dos hombres fuertes del Mitchelton. Ambos cruzaron juntos, con ligero adelanto del colombiano Chaves y un tiempo de 4h.16.11, a una media de 39,7 kms/hora.



En grupo de favoritos cruzó a 26 segundos encabezado por el francés Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), que dio tiempo a George Bennett, Pozzovivo, Miguel Angel Lopez, Richard Carapaz, Tom Dumoulin, Fabio Aru y Chris Froome. El británico volvió a sufrir, pero esta vez mostró capacidad de reacción.





For the first time in the history of the Giro, a British rider is in Maglia Rosa after an uphill finish. Congrats @SimonYatess | Per la prima volta nella storia del #Giro un britannico prende la Rosa dopo un arrivo in salita. Complimenti a @SimonYatess #Giro101 pic.twitter.com/WueJruZCWU