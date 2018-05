El All Star Minibasket cumple 15 años y trae a 270 niños de Andalucía

Casi 300 niños de 18 equipos diferentes de toda Andalucía llenarán desde hoy y hasta el domingo las pistas de Los Guindos para celebrar el All Star Minibasket, que cumple en esta edición 15 años. Organizado por Unicaja Baloncesto junto a la Escuela de Baloncesto de Los Guindos, y la colaboración de la Federación Andaluza de Baloncesto, el All Star es uno de los mejores torneos del país para niños de 11 y 12 años, donde vivirán jornadas inolvidables que concluirán en la pista central del pabellón, con concurso de triples.

Esta decimoquinta edición del All Star se presentó este jueves por la mañana en el Martín Carpena, y contó con la presencia del base del Unicaja, Alberto Díaz. El canterano malagueño confesó que para él fue un sueño disputar en su día este All Star Minibasket, ya que participó en sus dos primeras ediciones. En el acto estuvieron presentes el presidente de Unicaja Baloncesto, Eduardo García; Ricardo Bandrés, delegado en Málaga de la Federación Andaluza; y Juan Pedro Parra, representando a la marca deportiva Vive, que vestirá a todos los equipos del All Star Minibasket. Desde hoy viernes a las 16.30 horas, las pistas de Los Guindos se llenarán de colorido y de ilusión de todos los participantes que jugarán una fase de grupos y después disputarán los cruces en virtud de su posición para determinar la clasificación final del torneo. La gran final de este XV All Star Minibasket se jugará en la pista central de Los Guindos el domingo a las 12.30 horas. Este último partido será retransmitido por streaming por la web de 101TV.

Como es tradición, también se celebrará un concurso de triples con un jugador de cada equipo en una fase previa mañana sábado que elegirá quiénes son los mejores que se jugarán el título en la final del concurso.