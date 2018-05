Alhaurín y Unicaja jugarán la última fase por el ascenso

El baloncesto femenino malagueño firmó este sábado uno de sus más bellas páginas al clasificar a sus dos equipos, el Asisa Alhaurín de la Torre y al Unicaja para el último sector de ascenso a la Liga Femenina 2. En la Final Four que se celebra en Alhaurín, el equipo local derrotó al Maristas Córdoba por 57-46 y el Unicaja femenino hizo lo propio, con más sufrimiento, ante el Conquero de Huelva por 55-52.

Con estas dos victorias, los dos equipos se jugarán en un último sector, ante los dos mejores equipos del grupo de Canarias, quién es el único equipo que deja la Primera Nacional para dar el salto a la Liga Femenina 2. Ese sector final se jugará, salvo cambio, en Los Guindos. Por lo que toda Málaga podrá animar a sus dos equipos, aunque sólo una de ellas podrá subir.

Hoy domingo, de hecho, a las 13.00 horas, Asisa Alhaurín y Unicaja se jugarán el título andaluz. Es decir, quién es la campeona del grupo que se celebra en Andalucía. Un aperitivo de primer nivel que dirimirá quién es la mejor de Andalucía. Aunque luego deberán volver a verse las caras en el último sector.

La tarde de sábado arrancó a las 18.00 horas, con el Unicaja midiéndose al Conquero. Y el partido fue mucho más complicado de lo que esperaba el equipo verde. Sucede que el Unicaja ha vivido una Liga Regular y unos play off realmente plácidos, con pocos apuros. El Conquero sí que le puso en verdaderos aprietos, pero las jugadoras de Lorena Aranda supieron superar todas las trampas.

No empezó nada bien el Unicja, muy nerviosa. Y las primeras renta cayeron de lado onubense: 7-12 y 10-17. Fue un momento de cierta tensión, porque este Unicaja no está habituado a sufrir. Sin embargo, el paso por los vestuarios le sentó bien al equipo. De 25-29 se colocó 33-30. Por fin por delante en el electrónico. El Conquero no se rindió (40-41), pero el Unicaja ya tenía claro qué hacer: 52-45. Hubo que sufrir, pero el Unicaja ganó por 55-52 y se ganó un puesto en la final y en la siguiente fase.

Después aparecieron en pista el Asisa Alhaurín de la Torre y el Maristas de Córdoba. Tras unos minutos de tanteo (7-6), el Asisa de Francis Trujillo le cogió el ritmo al partido y comenzó a ver aro: 15-7. No fue tan fácil. Las cordobesas apretaron y llegaron muy metidas al descanso: 26-25.

Hubo un momento de máxima tensión (33-38), que las alhaurinas resolvieron bien. No pidían ganar sin sufrir. Esto es una Final Four y el nivel es muy alto. En el último cuarto, con la gente metida y un gran ambiente, el Asisa remontó: 49-44. Y el partido se quedó en casa: 57-46.