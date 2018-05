Lewis Hamilton repite victoria en Montmeló

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) ha ganado este domingo el Gran Premio de España, quinta prueba del Mundial de Fórmula 1, dando continuidad a su triunfo previo en Azerbaiyán superando a su compañero Valtteri Bottas y a Max Verstappen (Red Bull), con los españoles Carlos Sainz (Renault) y Fernando Alonso (McLaren) puntuando de nuevo en el séptimo y el octavo puesto, respectivamente.



Hamilton se impuso por segundo año consecutivo en el Circuit de Barcelona-Catalunya siendo el mejor en Mercedes, que firmó gracias a Bottas el primer doblete en lo que va de campeonato, siguiendo la tónica de la calificación y no dando oportunidad alguna ni a Vettel ni a los Red Bull.







Hamilton, de principio a fin. Segunda victoria de la temporada para el británico. #ESPmovistarF1 pic.twitter.com/rCNzxBa2I7 — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) 13 de mayo de 2018

La entrada en meta de Hamilton. Vídeo: Twitter/Movistar

Vettel pierde fuelle

Tremendo accidente en la curva 3. Grosjean se lleva por delante a Hulkenberg y a Gasly. #ESPmovistarF1 pic.twitter.com/HLFumyOTXv — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) 13 de mayo de 2018

Se relanza la carrera y Fernando le pega este hachazo a Leclerc. #ESPmovistarF1 pic.twitter.com/JGpwQzaRK0 — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) 13 de mayo de 2018

pese a perder tres posiciones de salida, logró terminar de nuevo en zona de puntos al acabar octavo --un puesto peor que en Baréin, China y Azerbaiyán-- justo por detrás de, que firmó una gran carrera con la que dejó atrás los problemas iniciales que tuvo el viernes en Montmeló.El británico, vigente campeón, salió bien desde la 'pole position' y con una buena estrategia a una única parada, en la que puso neumático medio tras quitar los blandos iniciales, selló una victoria que le refuerza en el liderato del Mundial y que hace que siga su idilio con Barcelona, donde ganó el año pasado y también en 2014.Con la sensación de no estar obligado a dar el máximo de sí ni de su 'flecha plateada', Hamilton estuvo más tranquilo todavía cuando, recuperando el puesto superando a un Sebastian Vettel (Ferrari) que le había robado la cartera en la salida. Pese a una mala primera parada, el finlandés de Mercedes remontó para ayudar a ese doblete.Vettel fue, de hecho, el segundo de los pilotos cabeceros que fue a dos paradas, saliéndole mal la estrategia ya que el alemán, que repitió la cuarta posición de Bakú, no pudo pasar a un excelso Max Verstappen (Red Bull), que firmó su primer podio del Mundial. El holandés fue tercero pese a acabar la carrera sin parte del alerón delantero izquierdo, que perdió al impactar contra un Williams con vuelta perdida al que doblaba.Con Daniel Ricciardo (Red Bull) quinto, lejos de Vettel pese a terminar la carrera rodando en vuelta rápida, y Kevin Magnussen (Haas) sexto, el séptimo clasificado fue uncon la que dejó atrás los problemas iniciales que tuvo el viernes en Montmeló. Pese a un susto final, cuando reportó por radio problemas de motor, pudo finalizar y coger más puntos tras ser quinto en Bakú., pese a perder tres posiciones de salida, logró terminar de nuevo en zona de puntos al acabar. El asturiano puntúa de nuevo en Barcelona, algo que no hacía desde 2014 cuando fue sexto con Ferrari, y alarga su buen arranque de Mundial haciendo un repóker de carreras en los puntos --quinto en Australia, séptimo en Baréin, China y Azerbaiyán y octavo en España--.en carrera, pero hubo un factor inesperado que cambió el arranque de la misma. El piloto francés de Haasentre la tercera y cuarta curva de la primera vuelta y, al irse hacia el interior de la pista, se llevó por delante a Nico Hulkenberg (Renault) y a Pierre Gasly (Toro Rosso), provocando la retirada de los tres coches y la salida del 'safety car' a pista.Una salida complicada y accidentada en la quepor el exterior del trazado perdiendo hasta tres posiciones, mientras que Carlos Sainz también salvó los muebles y, pese a una pasada de frenada previa al incidente, se colocó octavo. Tuvo un buen arranque Vettel, de los más destacados al lograr meterse en segunda posición entre los Mercedes, con Hamilton hacienda buena su 'pole'.Más allá de algún adelantamiento, como el de(Sauber) para lograr la octava posición en la vuelta 43, y de la salida, entre lo más destacado de la carrera en Montmeló estuvo el abandono de Kimi Raikkonen (Ferrari), a quien mandaron parar desde el 'pit lane', y el primer abandono de McLaren en lo que va de Mundial, por un fallo en el coche de Stoffel Vandoorne.Así fue el adelantamiento de Alonso a Leclerc: