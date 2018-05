"Vamos a Gandía con la ilusión del equipo pequeño que quiere hacer algo grandioso"

Tomé ve al CB Marbella capacitado para buscar el ascenso de categoría, aunque es consciente de que Villarrobledo, El Masnou y Gandía son tres rivales hechos para subir de categoría, que se lo pondrán muy difícil en la fase de ascenso que se jugará el próximo fin de semana.

El próximo viernes arranca en Gandía la Fase de Ascenso a la Liga LEB Plata, la tercera categoría del baloncesto español. El CB Marbella de Francis Tomé buscará durante todo el fin de semana el ansiado billete que le permita subir de categoría, tras una temporada en la que los azulones siempre han estado en la zona alta de la tabla.

El equipo de Tomé ya conoce la hoja de ruta que le espera en tierras levantinas. El CB Marbella abrirá su particular maratón de partidos el viernes a las 17:00 horas ante CB Villarrobledo. El sábado jugará ante el anfitrión UPB Gandía a las 20:00 horas y cerrará su participación el domingo a partir de las 17:00 horas contra El Masnou Basquetball. Un camino duro en busca del ansiado ascenso.

Francis Tomé, columnista semanal en La Opinión de Málaga, atendió ayer a este medio solo unos días antes de que arranque la Fase de Ascenso. El entrenador malagueño cree en las posibilidades de sus jugadores y confía en que el equipo demuestre su nivel de juego en esta fase de ascenso, aunque asume que el reto de ascender a la LEB Plata no será fácil.

¿Cómo está el equipo de cara al reto de este fin de semana?

El equipo lo que transmite es mucha ilusión por jugar algo que era muy difícil, pero que poco a poco nos hemos dado cuenta que podíamos hacerlo. Creo que hemos sido el equipo que menos ha fallado para conseguirlo. Nosotros hemos sido el equipo más serio todas las semanas y estamos con ganas de fase de ascenso.

Nota estos días a sus jugadores más presionados, extramotivados, concentrados...

No. Nosotros hemos estado entrenando igual que siempre, sin ninguna presión añadida, al contrario. Ahora sí que es verdad que ellos se ven capaces de conseguir la siguiente proeza. Ganar la fase de ascenso es muy complicado, pero ellos se lo creen. Creen en sí mismos como equipo.

Ha sido duro llegar hasta esta Fase de Ascenso. ¿Qué balance hace de lo que va de temporada?

Ha sido un año complicado porque han pasado muchas cosas durante la temporada y no ha sido sencillo superarlas. El grupo ha ido creciendo en dos aspectos: jugar cada vez mejor al baloncesto y evolucionar como grupo. El reto era muy difícil, había que ganar todos los partidos al final, hicimos seis de seis en los últimos partidos y hemos quedado igualados con otros dos equipos, el Melilla y el Almería, que se ha quedado fuera. La Liga es complicada, difícil, mal organizada y creo que merece darle una vuelta para hacerla más seria. Muchos equipos han terminado jugando sin los extranjeros y el Melilla ha tenido suerte de jugar contra rivales que ya no tenían a todos sus jugadores.

¿Cuáles han sido las claves para que el CB Marbella haya estado toda la temporada entre los mejores de la Liga EBA?

Quizás que el equipo ha sido muy serio. Ha habido veces que hemos jugado mal y hemos perdido, pero siempre por diferencias cortas. Hemos sido regulares y constantes. Es verdad que cuando jugamos bien nadie ha sido capaz de ganarnos.

Viendo la asistencia al pabellón cada fin de semana, da la impresión de que el baloncesto ha calado en Marbella, ¿no?

Sí. Hemos sentido mucho apoyo de la ciudad, las instituciones y la cantera. El equipo ha sido un reflejo para todos los chicos de la cantera, muchos de ellos han participado en los entrenamientos y creo que hemos creado una ilusión en ellos para que en vez de pensar en ser Lebron u otras estrellas de la NBA tienen la ilusión de jugar en el futuro en el CB Marbella.

¿Le ha dado tiempo ya para estudiar a sus rivales de este próximo fin de semana?

Sí, ya hemos visto muchos partidos de ellos y sabemos de la dificultad. Son equipos que se han construido para ascender

Vayamos uno por uno. ¿Cómo es el CB Villarrobledo?

Es un equipo con 5 americanos y un senegalés, Bruno Diatta, que se formó en la cantera del Unicaja. Tienen otros dos jugadores formados en el Cajasol. Es un equipo muy físico y pensado para ascender. Juegan intenso, defienden bien, rebotean? Es un equipo complicado, con mucha energía.

¿El UPB Gandía?

El equipo que a priori es el favorito. Han ganado su grupo de la Liga EBA, juega en casa y es un equipo fabricado para ascender. Tiene 3 americanos de nivel LEB Plata como mínimo y un cuarto americano de 44 años con pasaporte español que ha jugado muchos años en LEB Oro y LEB Plata. Claramente marcan la diferencia en su equipo. Tienen un lituano exterior muy buen tirador y jugadores de aquella zona con mucha experiencia. Meten 2.000 personas en su pabellón y son el rival principal a batir.

El domingo tocará El Masnou Basquetball...

Ellos son 10 jugadores, todos catalanes, formados en las canteras de aquellos clubes. Llevan mucho tiempo jugando juntos y juegan muy bien. El no tener americanos en lugar de debilitarles, les hace un rival competitivo, en el que todos aportan por igual y son capaces de ganar a cualquiera.

¿Se puede soñar con el ascenso? ¿Es una opción real?

Soñar es gratis. Llevamos todo el año soñando con jugar la Fase de Ascenso y lo hemos conseguido. Pero soñar no es suficiente. Hay que soñar y trabajar. Vamos a Gandía siendo valientes. Tenemos la ilusión del equipo pequeño que consigue algo grandioso, pero si estamos ahí es porque nosotros lo merecemos y somos, por lo menos, igual de buenos que ellos.

¿Dónde pueden estar las claves para que el domingo el CB Marbella sea de LEB Plata?

Fundamental será jugar bien en ataque y en defensa, compartir el balón, no ser egoísta, pensar en el bien del equipo y no en el particular. Otra clave es ir partido a partido. Solo hay que pensar en Villarrobledo y si somos capaces de ganarlo, plantear el siguiente. Creo que la competición va a estar igualada y hasta el domingo no se sabrá quién es el equipo que asciende.

El futuro profesional de Francis Tomé, ¿depende de lo que pase en Gandía?

Mi futuro profesional no depende de la Fase de Ascenso. Mi prioridad es quedarme en Marbella. El club, en la persona de su presidente, Enrique Agüera, y yo hemos aplazado hablar de mi continuidad hasta que acabe la temporada. Pero supongo que hacerlo bien en Gandía también me ayudará en caso de que no pueda quedarme en Marbella. Todo se verá. Ahora solo estoy concentrado en disfrutar y competir en esta fase de ascenso.