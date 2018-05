El Liverpool ya está en Marbella

El Liverpool de Jurgen Klopp ya está en Málaga. A primera hora de la tarde de este miércoles aterrizó en el aeropuerto de la capital de la Costa del Sol, para dirigirse desde allí a Marbella, donde realizará hasta el sábado un ministage en el imponente Westin La Quinta, un hotel de 5 estrellas, situado en la localidad marbellí, con un campo de golf con 27 hoyos, spa, dos piscinas y un gimnasio, que permanece abierto las 24 horas del día. Serán tres días de trabajo en la Costa del Sol antes de retomar el trabajo de una forma más intensa en la ciudad deportiva de Melwood, previo al viaje a Kiev para disputar la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

"Haremos entrenamientos, pero no es un campamento. No es como ir allí y entrenar dos veces al día o tres veces al día. No. Es para recargar las baterías. Luego, cuando lleguemos a casa, tenemos otra semana para preparar el partido", dijo Klopp de cara a esta miniconcentración en Marbella.

El Liverpool, que ha acabado cuarto en la Premier League y se ha asegurado una plaza para la Liga de Campeones del año que viene, pase lo que pase en Kiev, sabe bien dónde viene y lo que se va a encontrar. Y es que tras golear ante el Oporto 5-0 el pasado mes de febrero en la ida de los dieciseisavos de final de la propia Champions, el Liverpool estuvo en Marbella cuatro días aprovechando que iban a estar una semana y media sin disputar ningún partido oficial. A la vuelta de aquel parón, el Liverpool ganó 4-1 al West Ham. La experiencia marbellí gustó a Klopp, que ahora quiere repetir en unas condiciones similares, justo antes del partido más importante de la temporada para los reds.

El Liverpool se va a ejercitar estos días en las instalaciones del Marbella Footbal Center, un recinto que tiene 56.000 metros cuadrados de campos de hierba natural y también cuenta con gimnasio, spa y un centro médico entre otros servicios para que al rival del Real Madrid no le falte de nada en la preparación de la finalísima de la Champions League.

El técnico alemán del Liverpool quiere aprovechar estos días para trabajar en cuestiones tácticas, pero sobre todo para hacer piña. Se producirán reuniones diarias, los jugadores, acostumbrados a dormir sólos, compartirán habitación en parejas que se han decidido por sorteo y habrá múltiples actividades de convivencia grupal y tiempo incluso para hacer algo de turismo por la capital marbellí y sus alrededores. Todo un cúmulo de medidas deportivas y de relax encaminadas a que el Liverpool encare la final de la Champions en las mejores condiciones deportivas y mentales.

El Westin La Quinta es un establecimiento hotelero que ya ha alojado varios clubes de fútbol para preparaciones cortas. Los últimos en ocupar las instalaciones del hotel marbellí fueron los jugadores de la Selección de Arabia Saudí y el Sevilla, antes de la final de la Copa del Rey ante el Barcelona el pasado abril... Los rusos del Rubin Kazán y el Lokomotiv, el Valerenga noruego, los suecos del Kalmar FF o equipos de la Superliga china como el Hebei China Fortune de Manuel Pellegrini, el Tianjin Quanjian, el Shanghai Shenhua o el Jiangsu Suning saben también lo que es trabajar en Marbella y hospedarse en el Westin La Quinta.

El centrocampista alemán Emre Can es la principal novedad en la expedición del Liverpool. El germano, de 24 años continúa con su rehabilitación tras la lesión de espalda que le tiene fuera de los terrenos de juego. Según ha informado el Liverpool, el jugador será "evaluado y monitorizado todos los días para determinar si puede incorporarse por completo a los entrenamientos del equipo". Joe Gomez y Matip están descartados por completo para la cita de Kiev, de la misma manera que Oxlade-Chamberlain.

El conjunto inglés buscará en Kiev su sexta Copa de Europa mientras que los madridistas optan a seguir aumentando su leyenda europea conquistado el que sería su decimotercer trofeo europeo y logrando un hito que aún no ha alcanzado otro conjunto: conseguir su tercera Champions de forma consecutiva en el nuevo formato.