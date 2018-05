El gol de BeSoccer

La plataforma malagueña de fútbol posee una aplicación que está entre las cinco primeras en 60 países y es la mayor base de datos del mundo: 2.000 competiciones, 100.000 equipos y 10 millones de partidos

En un mundo digitalizado, donde el aficionado se informa a través de internet, la plataforma española de fútbol BeSoccer posee una aplicación móvil que está entre las cinco primeras en 60 países y la mayor base de datos del mundo (2.000 competiciones, 100.000 equipos y 10 millones de partidos).

Creada hace 10 años, este proyecto ha pasado de ser una página web en español que ofrecía resultados de fútbol en directo de partidos de España (denominada Resultados de Fútbol) a ser un medio de comunicación con aplicaciones móviles y dominios que informan en cuatro idiomas y aglutinan datos y resultados a nivel mundial.

«Estamos constantemente mejorando y trabajando nuestro producto, y sumando todas las visitas a nuestras aplicaciones y dominios. En el año pasado tuvimos más de 90 millones de usuarios únicos entre todas nuestras plataformas», destaca a Efe el jefe de operaciones y socio de la empresa, Javier González.

González cuenta que todo empezó con Resultados de Fútbol, una página web creada por el otro jefe y socio de la empresa, Manuel Heredia, como pasatiempo, y que creció gracias a las visitas de personas que buscaban marcadores de partidos que otros medios no cubrían. Ya en 2014, con una aplicación móvil creada que crecía a gran velocidad, deciden convertirse en un medio de comunicación e incorporar a periodistas para que el usuario que buscaba resultados y datos también pudiera leer noticias, y aglutinan todas sus plataformas bajo el nombre de BeSoccer. «Ofrecemos todo tipo de resultados en directo. Cuando bajamos de categoría por debajo de Tercera, si no se emite en televisión lo seguimos por radio o redes sociales, si no llamamos por teléfono, y tenemos colaboradores que nos escriben por Whatsapp los resultados y la información», destaca González.

Además de operar para sus propias aplicaciones, BeSoccer, ubicada en Málaga, suministra su información y datos a medios de comunicación, desarrolla infografías y videografías sobre los partidos para redes sociales y es medio colaborador tecnológico de clubes de Primera División como el Betis, el Leganés o Las Palmas. «Lo bueno que tenemos es que no nos centramos solo en España. Somos un medio y una aplicación que estamos en todo el mundo. De hecho, nosotros empezamos y España era un 85 % de nuestro flujo. Ahora no llega ni al 20 %, es decir, estamos repartidos por el mundo», ha señalado el jefe de operaciones.

Confiesa que la clave del éxito que hace que BeSoccer funcione es la filosofía de trabajo que los dos propietarios han tenido desde los inicios de la empresa, y que trata a los empleados como hacen las grandes multinacionales que residen en el polo tecnológico estadounidense de Silicon Valley.

En la oficina, los empleados disponen de gimnasio, zona de ocio con mesa de billar y pimpón, una piscina de bolas, videojuegos y una gran pantalla; a lo que se suma un comedor atendido por una empresa de cáterin todos los días y neveras repartidas por el local con bebidas siempre disponible.