Ruzafa gana en casa

El malagueño Rubén Ruzafa triunfó en casa y se apuntó el XTERRA Rincón de la Victoria (1,5 km de natación, 30 de bicicleta de montaña y 10 de carrera de montaña) que se disputó este fin de semana. Rubén Ruzafa cumplió los pronósticos en su primera prueba XTERRA del año y se impuso con autoridad al catalán Xavier Jové y al vasco Ander Lazkano.

Ruzafa, como es costumbre, tuvo algún problema en la parte del agua y salió quinto, aunque ya era líder en el kilómetro 6 del segmento de ciclismo, cuando superó al alemán Jens Roth, líder de la carrera en ese momento. "He tenido muy buenas sensaciones, me he encontrado muy cómodo. Competir y ganar en casa siempre es muy bonito", dijo Ruzafa, que volverá a la carga el próximo 2 de junio en el XTERRA de Portugal.