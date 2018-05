"El cariño va a hacer más que el dinero a la hora de confeccionar la plantilla en Liga Femenina 2"

El máximo representante del Asisa Alhaurín ha llevado al baloncesto femenino malagueño al segundo escalón de la elite y tiene en mente el futuro: "Nosotros hemos sido parte del acicate para que el Unicaja sacase su proyecto"

Málaga vuelve a tener un equipo en Liga Femenina 2 de baloncesto tras casi una década desde que el Universidad de Málaga jugase en el segundo escalón del básket de elite femenino de nuestro país. El Asisa Club Baloncesto Alhaurín de la Torre ha logrado la gesta tras una temporada convulsa en la que ha sabido llegar al final en el mejor momento posible. Su presidente, Juanpe Parra, ya tiene en mente el proyecto de Liga Femenina 2.

Cuando el Asisa Alhaurín de la Torre preparaba este curso, ¿pensaba en la opción de subir a Liga Femenina 2?

Teníamos un sueño y consistía en despertarse y trabajar. Hemos trabajado mucho. El equipo comenzó muy bien, luego tuvimos algunos problemas, con alguna lesión y algún tema personal, y lo hemos sabido recomponer. Y hemos hecho la verdadera pretemporada en el mes de febrero y marzo en vez de agosto y septiembre, y eso ha hecho que hayamos acabado muy bien. Gracias al capitán del barco, que ha sido Francis Trujillo.

¿Se lo esperaba?

No, sinceramente, no. Yo me esperaba que pudiéramos llegar a una Final Four, que ya nos costó mucho trabajo, porque nosotros en la eliminatoria previa ganamos muy bien a Adeba, pero luego también perdimos bien allí en Córdoba. El tercer partido en casa nuestro fue muy bueno, y por primera vez en lo que iba de temporada fuimos capaces de llenar el pabellón Blas Infante, con «Los Mihitas» de Alhaurín, y eso nos dio alas para organizar una muy buena Final Four. Y ahí nos encontramos muy bien. Con un pabellón repleto hicimos un gran partido contra Maristas de Córdoba y en la final contra el Unicaja fue inmejorable.

¿Se creyó ahí el equipo que podía subir?

Nos lo creimos, pero sabíamos que no es tan fácil. Nosotros sabemos que estamos por encima del Unicaja, aunque la gente decía lo contrario. Y eso lo demostramos en la Final Four y también ya en Los Guindos el viernes. Ganamos muy bien, por nuestra veteranía y nuestro físico. Pero luego teníamos a Adareva, que era un Liga 2. Y para ganar teníamos que jugar al 150%. No estuvimos todo el tiempo al 150%, pero aguantamos y aguantamos y cuando llegó nuestro momento, fuimos capaces de despertarnos del sueño y de poder hacerlo realidad.

Alhaurín ya tiene un equipo en Liga Femenina 2. ¿Va a salir a competir?

Rotundamente, sí. Por supuesto. Vamos a hacerlo. Nuestra estrategia es el sentido común. El presupuesto es claro. Sabíamos antes de ir a la fase de ascenso lo que se podía hacer y lo que no. Vamos a hacer algo con mucho sentido común. Vamos a pedir el apoyo de todas las instituciones, porque somos el único equipo representativo de esta Liga. Y como único equipo esperamos tener apoyo de patrocinadores e institucional, y sobre todo el del público. En esta fase final, curiosamente, en el primer partido ante el Unicaja había más gente de Alhaurín que del Unicaja. Vino mucha gente de Alhaurín a vernos.

¿Qué plan deportivo tiene ya entre manos?

El club no es mío, es de todos. Yo soy el presidente. Las cosas las llevamos entre todos, somos un club familiar. Yo no soy el que toma las decisiones, tratamos a las jugadoras con mucho cariño y profesionalidad. Me gustaría que jugadoras que han estado este año y alguna que lleva cinco años con nosotros sigan. Y lo digo claro, me encantaría que Lorena Liñán siguiera, por supuesto. También me gustaría que jugadoras de Málaga que no han podido jugar aquí porque hasta ahora no había equipo en la categoría vinieran. Y me gustaría hacer una apuesta definitiva por el futuro. No sólo por uno o dos años, sino hacer un proyecto a largo plazo. Ahora hay jugadoras júniors con una calidad impresionante que pueden trabajar en esta Liga y que si el equipo sigue, en dos o tres años, serán ya jugadoras importantes, en nuestro equipo o en otro que sea capaz de llegar a donde estamos nosotros ahora.

¿Se puede tener baloncesto femenino de elite en Málaga sin el respaldo del Unicaja?

Nuestro proyecto inicial de este año era nuestro equipo con tres jugadoras que finalmente se fueron al Unicaja y alguna que iba a venir de fuera. Y no se pudo porque el Unicaja sacó un proyecto a última hora. Y me pareció bien.

De hecho, hubo contactos entre usted y su proyecto de Alhaurín con el Unicaja en verano para salir juntos.

Sí, sí. Queríamos intentar que saliera un proyecto unificado.

¿Y qué pasó?

Bueno, el Unicaja tenía el proyecto ya hecho y ya está. Ellos tienen su política y yo la respeto, porque lo más importante de esto es que nosotros hemos sido acicate para que Unicaja sacase su proyecto. Y tenemos un respeto grandísimo al Unicaja y siempre se lo vamos a tener. Siempre. Ahora, nuestro proyecto deportivo está ahí. Vamos a tener 12 jugadoras y no vamos a tener ningún problema. Está clarísimo qué es lo que hay. Y quizá no podramos tener a todas las que queremos. Pero hay muchas jugadoras que pueden venir. Hay muchas jugadoras que están fuera y que quieren venir a jugar. O alguna.

¿Va a tratar de convencer a alguna de esas malagueñas que están fuera?

No lo sé, porque yo tampoco conozco a fondo la situación de cada una. Sí que sé que vinieron a vernos en el partido del viernes. Y si ves que vienen a vernos al Blas Infante y también aquí (Los Guindos)€ Aquí nadie juega por dinero, porque esto no es profesional. Yo creo que el cariño va a hacer más que el dinero a la hora de confeccionar la plantilla en LF-2.

¿Ha tenido Alhaurín al mejor entrenador de la categoría, Francis Trujillo?

Sin duda. Y por qué. Porque nosotros tenemos calidad, pero su gestión€ Nos fuimos ganando el primer partido de la Final Four y nuestro rival hizo un solo punto en 13 minutos. Y fue capaz de, en el siguiente partido, mantener la intensidad defensiva, con sus ajustes y su presión. Su nivel técnico ha estado por encima del resto. Y el sábado ante Adareva, Francis hizo mucho para ganar el partido.

¿Qué presupuesto medio tiene un equipo que milita en la Liga Femenina 2?

Yo creo que a partir de ciento y pico mil euros puedes jugar. Y yo creo que nosotros no vamos a tener problemas con eso. Pero lo importante no es sólo el presupuesto, sino la organización. Es tan importante tener presupuesto como apoyos de una empresa y de las instituciones.

¿Siente ese respaldo de las instituciones?

El Ayuntamiento de Alhaurín, el pueblo de Alhaurín, es de los que más actividades deportivas tiene de alto nivel. Trabajar en Alhaurín de la Torre es muy fácil. Nosotros no tenemos mérito. Tenemos a un concejal de Deportes, que es Prudencio Ruiz, que lo da todo. Y el alcalde, exactamente igual. Han estado acompañándonos en la Fase de Ascenso y la Final Four. El Club Baloncesto Alhaurín de la Torre tiene un nivel muy alto porque el Ayuntamiento nos ha impulsado a hacerlo y queremos continuar dando un servicio deportivo como el que hemos dado hasta ahora.