La VI Fiesta del Deporte invade Málaga con un sinfín de propuestas

En esta edición cuenta con un 15% más de actividades, con los que se superarán las 300 disciplinas

La VI edición de la Fiesta del Deporte, que convertirá a toda la ciudad de Málaga en territorio deportivo durante todo el fin de semana, consolida esta propuesta como una de las más atractivas y seguidas de todas las que se celebran en la capital. El programa de esta nueva edición tendrá un 15% más de eventos que el año anterior, superando las 300 actividades deportivas gratuitas por todos los distritos de la ciudad.

Este evento pretende facilitar a los ciudadanos la práctica gratuita de actividades variadas que se desarrollan durante todo el año en las instalaciones convencionales, así como ofrecer la posibilidad de practicar nuevas modalidades en espacios menos habituales y fomentar la práctica del deporte y hábitos saludables.

La amplitud de repertorio será una de las claves con, por ejemplo, rutas en bici, todas las modalidades del skate park, rutas senderistas, II Espeto Beach Running, Carrera Urbana por la Integración, escalada, multiaventura, golf, travesía a nado, deportes náuticos, dos escenarios con actividades dirigidas, futgolf, tchoukball, ultimate, salvamento, pádel surf, deportes colectivos, motos, artes marciales, spinning, kangoo jump, submarinismo, vela, jábegas, pilates, aqua gym, basket playa, rugby playa, chicun, taichi, kayak, bubble soccer o tiro con arco.

El Fútbol 7 volverá a repetir su torneo en el Estadio de Atletismo, tras el éxito de la pasada edición y los escolares tendrán protagonismo en el encuentro de Go Fit, que abrirá hoy la fiesta.

Esta cita pondrá a disposición de los ciudadanos todas las instalaciones deportivas municipales convencionales: polideportivos de Tiro de Pichón, Ciudad Jardín o José Paterna, el Skate Park Rubén Alcántara, Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga y Palacio de Deportes José Mª Martín Carpena.

El deporte también se trasladará a distintas zonas de la ciudad, donde habrá deporte al aire libre: En la Playa de las Acacias, el Balneario Baños del Carmen, la Playa de la Misericordia, la Playa de la Caleta, el río Guadalmedina, el Muelle Uno, el Parque de Huelin o la Plaza Padre Ciganda.

Las instalaciones deportivas de las concesiones administrativas ofrecerán a través de jornadas de puertas abiertas y de distintas actividades gratuitas, la posibilidad de disfrutar con toda la familia de su oferta de actividades. Entre ellas participan: Go Fit Huelin y Go Fit Segalerva; Vals Sport Churriana, Teatinos y Cónsul; Forus Trinidad, ACB AVIVA, Inacua, Médios Acuáticos Pinos del Limonar, Polideportivo de la Mosca, Ciudad Jardín Sport, O2 Wellness Center, Centro Deportivo Cortijo Alto, Inacua Centro de Raqueta, The BasketBar, Manos Unidas y El Romeral.

El Área de Deporte colaborará con Manos Unidas, a través de distintas acciones promocionales. Habrá deportes especialmente pensados para disfrutar en familia y con los más pequeños. Todos los horarios y actividades se pueden consultar en www.fiestadeldeporte.com